Literatura Pablo Neruda: qual veneno matou o poeta chileno e quem são os principais suspeitos do assassinato 'Não há dúvida de que ele foi morto por intervenção direta de terceiros', diz sobrinho do escritor

Se havia dúvidas, agora parece não haver mais. Pablo Neruda (1904-1973), ao que tudo indica, foi envenenado, e não morreu de câncer, como constava na versão oficial. A revelação sobre o Nobel da Literatura foi feito por sua família, na segunda-feira (13), depois que uma análise sobre os restos mortais de Neruda foi concluída.

Qual era o veneno que matou o poeta chileno?

Testes apontaram a presença da bactéria Clostridium botulinum em grande quantidade no organismo de Neruda, o que seria um indicativo de envenenamento. A bactéria foi descoberta primeiro no dente exumado do escritor em 2017.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Clostridium botulinum pode ser encontrada no solo, nas fezes humanas ou de animais e nos alimentos. Ingerir um alimento contaminado pela bactéria pode causar botulismo, uma infecção alimentar grave, não contagiosa, mas que pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória.

Uma vez ingerido um alimento, os sintomas podem aparecer em 36 horas e variam entre náusea, diarreia, visão dupla, vertigem, sonolência, paralisia muscular e dificuldade respiratória. A Clostridium botulinum sobrevive bem em ambientes com pouco oxigênio, como alimentos em conserva ou enlatados, mas também pode aparecer na água não tratada e em produtos agrícolas, como legumes, vegetais e mel, além de carnes de mamíferos, peixes e vísceras de crustáceos.

Principais suspeitos

Neruda morreu aos 69 anos no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe militar comandado por Pinochet que derrubou o governo do presidente Salvador Allende, de quem o escritor era próximo. Depois do golpe, Neruda começou a planejar deixar o país.

No Chile, sempre houve a suspeita de que a morte de Pablo Neruda foi, na verdade, planejada.

"Encontramos a bala que matou Neruda e estava em seu corpo. Quem disparou? Descobriremos em breve, mas não há dúvida de que Neruda foi morto por intervenção direta de terceiros", disse Rodolfo Reyes, sobrinho de Neruda, à agência EFE.

A análise que concluiu a presença da bactéria no dente de Neruda foi feita por pesquisadores da Universidade McMaster, no Canadá, e da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, depois que, há dez anos, um juiz chileno determinou a exumação dos restos mortais do poeta.

A medida se deu após seu motorista, Manuel Araya, ter revelado que Neruda havia ligado para ele do hospital no qual estava internado para lhe dizer, agitado, que havia recebido uma injeção enquanto dormia. Horas depois, Neruda morreu.

