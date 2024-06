Pablo Picasso ganha acervo digital com obras, fotografias e documentos raros

A- A+

Pablo Picasso vai ter suas dezenas de milhares de fotos, obras de arte e diversas relíquias com a possibilidade de acesso de um clique no mundo todo. O Museu Picasso de Paris lançou ontem um portal digital gratuito que oferece acesso ao acervo da instituição. É a primeira fase de um projeto que contará ainda com um centro de estudos destinado a pesquisadores e artistas residentes, a ser inaugurado em 2025 em Paris, próximo da sede do museu.

O acervo online disponibilizará peças que nunca estiveram disponíveis ao público. Além de pinturas e esculturas, foram digitalizados desenhos, estampas e livros ilustrados, objetos em três dimensões, além de 19 mil fotografias e cerca de 20 mil documentos escritos.

De acordo com o site do museu, o longo processo de digitalização levou anos para ser completado e foi realizado com "tecnologia de ponta" e em "condições técnicas complexas". Disponibilizar as obras pelo portal "permitirá a pesquisadores do mundo inteiro trabalhar as obras e arquivos do museu", informou a instituição em seu site.

Já a criação do Centro de Estudos Picasso deve abranger diversos museus da França e do exterior, como o Museu do Louvre do Museu d' Orsay, assim como o MoMA e o Metropolitan Museum of Art. O objetivo é renovar as pesquisas das equipes de conservação que trabalham na obra do pintor espanhol, nascido em 1881 e morto em 1973. Em 1992, sua família confiou seus arquivos ao Estado francês.

Veja também

cinema Séries românticas LGBTQIA+ produzidas na Tailândia causam furor na Ásia