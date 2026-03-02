Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em novo álbum

Cantor baiano brinca nas redes sociais após fãs apontarem semelhanças entre faixa de 'The Romantic' e sucesso da sofrência

Reportar Erro
Cantor baiano publicou vídeo com inteligência artificial simulando encontro musical com Bruno MarsCantor baiano publicou vídeo com inteligência artificial simulando encontro musical com Bruno Mars - Foto: Reprodução/Instagram @pablo_oficial @bcgcreative

O lançamento do novo álbum de Bruno Mars, The Romantic, na última sexta-feira, 27, movimentou as redes sociais e colocou artistas brasileiros no centro das discussões entre fãs.

Poucas horas após a estreia do disco, o primeiro trabalho solo do cantor desde 24K Magic (2016), internautas passaram a apontar semelhanças entre algumas faixas e músicas populares no Brasil, incluindo canções do cantor Pablo e sucessos de Gretchen.

Leia também

• Tom Holland e Zendaya estão casados, afirma stylist da atriz

• Martins lança álbum ao vivo, gravado na Casa Estação da Luz, com repertório escolhido por fãs

• Nicole Bahls batiza peru com nome de Juliano Floss, do BBB 26, e justifica: 'Bonzinho e inteligente'

Comparações viralizam nas redes
Logo após a chegada do álbum às plataformas digitais, usuários começaram a comentar a sonoridade de algumas músicas do projeto. A faixa Something Serious foi uma das mais citadas, com fãs destacando semelhanças com Freak Le Boom Boom e Conga, Conga, Conga, sucessos de Gretchen.

Outra música que gerou repercussão foi Risk It All, escolhida como faixa de trabalho e lançada junto com um clipe oficial. Parte do público comparou a canção a Imprevisto, hit do cantor de arrocha Pablo.

A discussão chegou até o próprio artista baiano. Após a repercussão, Pablo publicou um vídeo em seu perfil utilizando inteligência artificial para simular um encontro musical entre ele e Bruno Mars. "Seja com Risk It All ou Imprevistos, o importante é que a sofrência tá garantida, né não meu pretinho @brunomars?", legendou o cantor.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por PABLO (@pablo_oficial)

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter