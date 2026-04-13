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GOLARROLÊ 20 ANOS Pablo Vittar, sobre novo formato de show 'non-stop': "Vai ser babado!" Cantora se apresenta no Recife, na festa que celebra duas décadas da Golarrolê em 9 de maio

"Vai ser um show muito, muito legal, porque é a primeira vez que faço um show com música umas grudadas na outra. É um show 'non-stop'", promete a cantora Pablo Vittar, ao falar em seus stories da nova fase de shows que ela fará, inclusive, no Recife no próximo dia 9 de maio na festa dos 20 anos da Golarrolê, a "Gola 20".

Por aqui, a apresentação da artista será no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e em formato que requer "remédio para dor nas costas", sugere a cantora maranhense, ao antever que o público "vai pular muito".



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As poucas pausas ao longo da apresentação de Pablo Vittar marcam uma nova fase na sequência de shows que ela tem feito nos últimos tempos.



Inclusive, antes de chegar ao Recife, é no Hopi Pride Festival que ela se apresenta ainda neste mês de abril, junto a outros artistas, em São Paulo.



"Então, minhas filhas, vai ser babado", promete, em publicações em seus stories nesta segunda (13).

Para a festa da Golarollê, além de Pablo Vittar, se apresentam também a funkeira Tati Quebra Barraco, além de DJ's e convidados.



Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 120.

SERVIÇO

Show de Pablo Vittar na festa "Gola 20"

Quando: Sábado, 9 de maio, a partir das 20h

Onde: Campus da UFPE - Av. Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações:

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