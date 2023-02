A- A+

CARNAVAL 2023 Paço do Frevo abre alas para o Carnaval e anuncia horário de funcionamento Equipamento vai recepcionar a Folia de Momo nesta sexta-feira (17) e depois retorna com funcionamento na Quarta de Cinzas

O projeto "Hora do Frevo" do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, ganha edição especial nesta sexta-feira (17) para saudar o Carnaval de Pernambuco - que terá abertura oficial no mesmo dia, no Marco Zero.



Às 12h, com apresentação de Julio César Mendes Trio - que junta o seu acordeon ao violão sete cordas de Rafael Meira e ao pandeiro de Júnior Teles - vai rolar show com repertório que passeia por Maestro Duda e Capiba, entre outros nomes.





A apresentação ocorre no térreo do museu, mais precisamente no Aurora Café. O trio contará ainda com a participação de Rafael Marques (bandolim) e Alexandre Rodrigues (pifano). O acesso é gratuito.

Logo a seguir ao evento, a partir das 15h, o equipamento cultural fecha as portas e entrega a Folia de Momo às ruas do Bairro do Recife, retornando na "ingrata" Quarta-Feira de Cinzas, com reabertura marcada às 12h e com programação garantida com o Vivências do Frevo, sob o comando do professor Henrique Braz, que ministrará aulas das 14h às 16h30.

No mesmo dia o "Doses de Frevo" dá as boas-vindas aos visitantes com as visitas mediadas à exposição "Frevo Vivo", nos horários das 12h30//13h30//14h30//16h30//16h30 e 17h30.

SERVIÇO

Paço no Frevo



Sexta-feira, 17 de fevereiro, ao meio-dia

Hora do Frevo, com Júlio César Mendes Trio



Onde: Aurora Café (térreo do museu)

Acesso gratuito



Funcionamento do Paço no Carnaval/Programação

Fecha às 15h da sexta (17) e reabre ao meio-dia da quarta-feira (22)



Vivências de Frevo

Quarta (22), das 14h às 16h30

Acesso mediante entrada - R$ 10 inteira e R$ 5 meia



Doses de Frevo

Quarta (22)

Às 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30



Acesso mediante entrada - R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Informações: @pacodofrevo



