Paço do Frevo abre inscrições para residência voltada para educadores, com bolsas de R$ 2,5 mil
A residência está prevista para setembro e outubro de 2025
O Paço do Frevo abriu inscrições para a residência “Impulso”. A iniciativa é voltada para educadores e selecionará duas pessoas participantes para empreender um mergulho no museu, explorando o universo do frevo como laboratório educativo.
Com o tema “Paisagens, fluxos e sociabilidades no Frevo”, a residência “Impulso” tem o objetivo de impulsionar formações, ações e ideias educativas que dialoguem com o Frevo e possam ser desenvolvidas a partir do Paço do Frevo.
Serão selecionadas duas pessoas residentes para desenvolver suas propostas durante cinco semanas, recebendo uma bolsa única, no valor de R$ 2.500 para cada.
A residência está prevista para setembro e outubro de 2025. Os dois residentes terão acesso à programação do museu, encontros com a comunidade do Frevo e mestras e mestres da cultura popular, além de acompanhamento pedagógico para o desenvolvimento do projeto.
A Residência “Impulso” é uma ação de imersão conduzida pelo núcleo de Educação Museal do Paço do Frevo, com acompanhamento de uma consultoria educativa.
As inscrições vão até 1º de setembro e devem ser feitas pelo site do Paço do Frevo.