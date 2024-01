Paço do Frevo anuncia inscrições para cursos gratuitos de janeiro; saiba quais e como participar

A- A+

Museu vivo, o Paço do Frevo antecede o Canaval promovendo oficinas gratuitas para crianças e adultos, que estão com inscrições abertas e gratuitas. Entre os cursos, intensivo de Frevo, customização de La Ursa, danças do ciclo carnavalesco, com vagas limitadas.

Saiba mais sobre as oficinas e onde se inscrever:



Ciclo Carnavalesco na Metodologia Brasília

Deca Madureira, fundador da Cia Brasílica e cria do Balé Popular do Recife, realiza workshop para o público acima de 16 anos interessado em danças e expressões artísticas populares do ciclo carnavalesco. Dias 10 e 11 de janeiro, das 14h às 18h, é hora de ampliar o repertório artístico e cultural para reconhecer a diversidade cultural do povo brasileiro e suas danças, sob a ótica da metodologia Brasílica.



Deca vai estimular a troca das experiências entre os participantes do encontro, com foco no desenvolvimento do corpo brincante e da memória cognitiva a partir das linguagens que se relacionam nas danças brasileiras (dança e expressão do corpo, música e ritmo, jogos e brincadeiras), proporcionando a experimentação livre e composição coreográfica. Também haverá contextualização sobre os folguedos, sua origem e história. A inscrição é gratuita e deve ser feita através deste link.

Soletrando o Frevo

A oficina ‘Soletrando o Frevo’ é uma experiência imersiva e educativa projetada para que as crianças vivenciem a rica tradição do Frevo. Através de atividades práticas e envolventes, meninos e meninas terão a oportunidade de mergulhar na história, nos ritmos contagiantes e nos passos característicos da dança.



As aulas serão ministradas por Angélica Lins, passista da Orquestra Popular do Recife, bailarina e percussionista. Haverá duas turmas: de 17 a 19 de janeiro, para crianças entre 5 e 7 anos; de 24 a 26 de janeiro, para as de idade entre 8 e 10, sempre das 15h às 16h30. São 15 vagas por turma. Gratuita, a inscrições estão sendo realizadas através deste link.



Minha Arte na Minha La Ursa

Que tal pintar, de forma autoral, as cabeças de La Ursa produzidas por Julião Filho, responsável pelo legado do artesão olindense Julião das Máscaras, ícone do elemento tão típico do nosso Carnaval? Na oficina ‘Minha arte na minha La Ursa’, a artista plástica Geo Andrade junto a Zanza Costa e Thiago Monteiro apresentarão a técnica Naif de arte.



Com tinta acrílica, o participante dará originalidade e beleza personalizada à sua La Ursa. As possibilidades de desenhos, pinturas e composições na decoração das máscaras, assim como o contexto sociocultural da La Ursa, serão abordados. As aulas acontecem nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, das 14h às 18h. São 30 vagas gratuitas para pessoas acima de 10 anos. Inscrição através deste link.



Intensivo de Frevo Pré-Carnaval

A oficina gratuita ‘Frevo pras ladeiras’ é um intensivão de Frevo para quem quer garantir um preparo mais específico quando o assunto é dançar no Carnaval. Abrangendo passos dos níveis básico e intermediário, a atividade será conduzida estimulando o condicionamento físico e a aprendizagem dos códigos da dança.



Também contempla momentos de improviso, para que o participante possa expressar o Frevo do seu próprio jeito, levando em consideração sua subjetividade e preferências artísticas. Júnior Viégas, passista, coreógrafo e educador, conduzirá as aulas, dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, das 19h às 21h. Interessados, a partir de 16 anos, podem se inscrever para uma das 40 vagas disponíveis por meio deste link.

SERVIÇO

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira a política de gratuidade do museu

