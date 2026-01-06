A- A+

Prévias Paço do Frevo anuncia programação de janeiro com prévias e oficinas de férias Shows, workshops, ensaio, arrastão, seminário, espetáculos e troca-troca de fantasias estão na agenda pré-carnavalesca do museu

Inaugurando 2026, o Paço do Frevo anunciou a agenda do mês de janeiro no museu. A programação já começa nesta quinta (8), com a feira "No Corre do Frevo", oportunidade de garimpar produtos autorais carnavalescos de marcas lideradas por mulheres empreendedoras.



Ainda nesta semana, show da Orquestra Capa Bode, oficinas gratuitas de férias, ensaio aberto do Aurora dos Carnavais e Arrastão com o Clube Lenhadores de Olinda.



Ao longo do mês, curso de Frevo e circo para crianças, seminário em homenagem ao compositor Carlos Fernando, apresentação dos afoxés Oxum Pandá e Ogbon Obá e o aguardado troca-troca de fantasias e adereços.



Confira a agenda:

Feira no corre do Frevo, dia 8/01

Com o Carnaval batendo à porta, é hora de começar a pensar no figurino para os dias de folia. Em nova edição da feira "No Corre do Frevo", o museu selecionou empreendimentos liderados por mulheres que produzem e comercializam suas criações o ano inteiro, mostrando que sempre há muito trabalho antes, durante e depois da festa.



Marcas de vestuário, acessórios e beleza estão confirmadas, em frente ao Paço, das 14h às 19h. São elas: Serpentina Moda e Folia, Diabo a Quatro, Confete, Período Fértil, DA Acessórios, Glitti, Jardim Mondieu, Lúcia Figueiredo, Flabelo Acessórios, Floramar, Ateliê Santiago, Não é Não!, Trancei Recife + Uso Protexta, Arte em Linha e Ventania. O acesso é gratuito.

Frevações, dias 9 e 16/01

No mês das férias escolares, o Paço do Frevo oferece oficinas gratuitas para várias idades através do projeto "Frevações". Este ano, a ação acontece em parceria com estudantes do Curso Técnico em Artes Visuais do IFPE Campus Olinda.



Dia 9, às 14h, tem “Máscaras Carnavalescas: Carnaval de Criar e Brincar”, para crianças de 6 a 12 anos, uma ação inspirada na exposição “Frevo para Vestir”, em cartaz no museu.



Será apresentado o universo das máscaras carnavalescas e da personagem do livro “La Ursa Carafeia” por meio de música, narração e interação com as crianças.



Os participantes criarão suas próprias máscaras com materiais sustentáveis como papelão, colagens, tintas e componentes eletrônicos reutilizados. A proposta une cultura popular, fantasia e sustentabilidade.

Dia 16, duas oficinas: às 10h, “Revivendo Memórias do Carnaval: Mediação e Oficina” é voltado a pessoas idosas e tem o objetivo de relembrar memórias de Carnaval a partir da obra do artista pernambucano Bajado.



A intenção é estimular os participantes a registrar suas lembranças por meio de desenhos e colagem.



No mesmo dia, às 14h, “Abelardo da Hora e o Frevo: Mediação e Oficina de Isogravura”, para adolescentes e adultos, tem como ponto de partida a icônica gravura “Frevo”, do artista recifense Abelardo da Hora.



O público será instigado a uma reflexão sobre como as danças populares, em especial o Frevo, são poderosas expressões artísticas e instrumentos de resistência. Cada participante poderá criar sua própria arte inspirada no Frevo, utilizando técnicas de isogravura (gravura em isopor) e colagem.

Orquestra Capa Bode, dia 9/01

O primeiro "Hora do Frevo" de 2026, projeto do Paço que abre o palco para a música instrumental, é com a Sociedade Musical Euterpina Comercial Juvenil Nazarena, a popular Orquestra Capa Bode.



Patrimônio Vivo de Pernambuco, o conjunto criado em 1888 em Nazaré da Mata é uma das principais escolas de música instrumental do interior de Pernambuco, profissionalizando instrumentistas de sopro que compõem diversas bandas militares e musicais do Estado, além de já ter revelado músicos como Carlos Gomes e Eleazar de Carvalho. Ao meio-dia, com acesso gratuito.

Ensaio do Aurora dos Carnavais, dia 10/01

Tradicional encontro de blocos líricos do Recife, o Aurora dos Carnavais fará no Paço do Frevo um ensaio para seu grande desfile de 2026.



Sob regência do maestro Bruno Nascimento, a Orquestra e Coral Aurora dos Carnavais aquece o público no museu junto ao Coral Linda Flor, Kelly Rosa e Edinho Queiroz. Será às 16h, com acesso através do ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5 meia).



O Aurora dos Carnavais acontecerá dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro quando, na Rua da Aurora, as margens do Capibaribe serão invadidas por dezenas de blocos líricos e pelo coro de vozes que entoam a música mais poética do Carnaval, o Frevo de Bloco, acompanhado das orquestras de pau e corda.

Arrastão com Lenhadores de Olinda, dia 11/01

As ruas do Bairro do Recife vão ser tomadas pelo Arrastão do Frevo, projeto do Paço que, em sua primeira edição de 2026, convidou o Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda para puxar a multidão ao som da Orquestra de Frevo do Maestro Babá.



A concentração será às 15h30, em frente ao museu, de onde o cortejo sai em desfile até o Marco Zero. O acesso é gratuito.

Troca-troca de fantasias, dia 13/01

É hora de renovar e reaproveitar fantasias e acessórios para o Carnaval que se aproxima. No "Barracão Carnavalesco", que acontecerá dia 13 de janeiro ao longo do dia, o troca-troca de fantasias transforma o Paço em ponto de encontro de quem curte economia circular, consumo consciente e está de olho em adereços e figurinos para a folia.



A participação é gratuita, sendo necessário se inscrever, até dia 8, através de link disponível no Instagram @pacodofrevo

Curso de Frevo e circo para crianças

Em mais uma opção para a criançada, o Paço do Frevo abre inscrições para o curso "Piruetas e Sombrinhas", com vivências em Frevo e acrobacia circense. Direcionado a crianças de 6 a 12 anos, o encontro investe em jogos e brincadeiras que trazem a dança e o circo como linguagens mediadoras.



Ministrado pela bailarina e passista Inaê Silva e pela artista circense e bailarina Marina Viskios, o curso explora a fisicalidade, desafios que estimulam a coordenação motora e jogos que despertam a criatividade para elementos clássicos do Frevo, como a sombrinha. A inscrição custa R$ 150 e deve ser feita no Sympla.



Para solicitação de bolsa, acesse o formulário. As aulas acontecem entre os dias 14 de janeiro e 6 de fevereiro, às quartas e sextas, das 10h às 11h30.

Seminário Carlos Fernando, dias 15 e 16/01

Conhecido como o "inventor do Frevo moderno", o compositor Carlos Fernando (1938-2013) é homenageado em evento no museu. O seminário "Carlos Fernando: O Metafrevo nas Novas Asas da América" terá mesas de debates sobre o legado do artista e apresentações audiovisuais.



Reconhecido por sua capacidade irreverente e criativa de inovar, ele mesclou poesia e arranjos contemporâneos ao ritmo tradicional. Da sua visão revolucionária nasceram projetos como a série "Asas da América", que revelou o Frevo para todo o Brasil e para o mundo, contribuindo com a consolidação da manifestação cultural patrimônio do Brasil e da humanidade. Das 18h30 às 21h, com entrada franca.

Afoxé Oxum Pandá, dia 18/01

O projeto "Panorama Dança" recebe o show "Afoxé Oxum Pandá - 30 Anos: A Era do Ouro Chegou!", que celebra três décadas de resistência, tradição e cultura afro-brasileira do grupo.



O espetáculo apresenta repertório que revisita toda sua discografia, homenageando as raízes ancestrais e a força dos Orixás. Com musicalidade vibrante, aborda a riqueza da cultura afro-brasileira e a trajetória do grupo que é símbolo de fé, alegria e resistência. Às 16h, com acesso mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5 meia).

Afoxé Ogbon Obá, dia 31/01

O projeto "Sábado no Paço" recebe o Afoxé Ogbon Obá para apresentação que nutre a resistência cultural da religião de matriz africana e o resgate da história e cultura do povo negro.



Cofundadora e madrinha da agremiação fundada em 2007, a iabassé e gastrônoma Dona Carmem Virgínia é uma das homenageadas do Carnaval do Recife 2026 junto ao cantor Lenine e ao bloco Madeira do Rosarinho. Às 16h, em frente ao museu, com acesso gratuito.

SERVIÇO

Feira “No Corre do Frevo”

Dia 8 de janeiro, das 14h às 19h. Em frente ao Paço do Frevo. Acesso gratuito

"Hora do Frevo" com Orquestra Capa Bode"

Dia 9 de janeiro, ao meio-dia. No térreo do Paço do Frevo. Acesso gratuito

“Frevações” - oficinas gratuitas para todas as idades

Inscrição: link na bio de @pacodofrevo

"Sábado no Paço" com Ensaio Aberto Aurora dos Carnavais

Dia 10 de janeiro, às 16h. No 3° andar do Paço do Frevo. Acesso com ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5 meia)

"Arrastão do Frevo" com Lenhadores de Olinda

Dia 11 de janeiro, às 15h30. Concentração em frente ao Paço do Frevo. Acesso gratuito

“Barracão Carnavalesco - Troca-Troca de Carnaval”

Dia 13 de janeiro, às 10h. No Paço do Frevo. Inscrição pelo link em @pacodofrevo

Piruetas e Sombrinhas: Curso infantil de Frevo e Circo

Faixa-etária: 6 aos 12 anos. Dias 14, 16, 21, 23, 28, 30/01 e 4 e 6/02, das 10h às 11h30. No 2º andar do Paço do Frevo. Inscrições na Sympla

Seminário "Carlos Fernando: O Metafrevo e as Novas Asas da América"

Dias 15 e 16/01, às 18h30. No Paço do Frevo. Acesso gratuito

“Panorama Dança” com Afoxé Oxum Pandá

Dia 18 de janeiro, às 16h. No 3° andar do Paço do Frevo. Acesso mediante ingresso do museu

“Sábado no Paço” com Afoxé Ogbon Obá

Dia 31 de janeiro, às 16h. Em frente ao Paço. Acesso gratuito

Paço do Frevo

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife.

Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.

pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

