Aniversário do Recife Paço do Frevo celebra aniversário do Recife com vivência da dança na rua Vivências em Dança - na rua foram realizadas em frente ao museu, no Bairro do Recife, na altura da Praça do Arsenal

Para celebrar o aniversário da Cidade do Recife, na tarde desta quarta-feira (12), o Paço do Frevo promoveu uma imersão "extramuros" de suas oficinas "Vivências em Dança - na rua", em frente ao museu, no Bairro do Recife, na altura da Praça do Arsenal.

As aulas de curta duração foram conduzida pela professora Patrícia Fernandes, reunindo recifenses e turistas de todas as idades.



"Hoje é um dia de celebrarmos os 488 anos da Cidade do Recife, então o Paço do Frevo fez essa vivência chamada 'extramuros', fora dos muros, , do lado externo e na frente do museu, para ficar mais atrativo e nesse dia de homenagens à cidade do Recife a gente poder chegar mais pertinho dos foliões para entrar nessa brincadeira efervecente", comentou Patrícia.

Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O casal de Campinas (SP), Cláudia Camilo, 44 anos, e Paulo Anjos, 40 anos, aproveitaram a oportunidade para aprender os passos do frevo pernambucano.



"Nós chegamos ontem, estamos de férias. É a primeira vez aqui em Pernambuco e conhecer Recife no dia do seu aniversário está sendo muito especial porque está acontecendo bastante evento pela cidade", elogiou Cláudia. "Foi bem interessante, tipo, fui desafiado a dançar e consegui enganar um pouquinho no frevo", brincou Paulo.

