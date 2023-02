A- A+

CARNAVAL 2023 Paço do Frevo comemora 9 anos com Maestro Formiga, na Praça do Arsenal Durante a quinta-feira (9), o museu terá acesso gratuito e visitas mediadas temáticas na nova exposição "Frevo vivo"

O Dia do Frevo, comemorado nesta quinta-feira (9), tem festa dupla no Paço do Frevo: também é o aniversário de nove anos de existência do museu. Para celebrar a manifestação Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e o aniversário do Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, o Paço e a Prefeitura do Recife, com apoio cultural da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), contam com uma programação gratuita durante todo o dia, vibrando o tema escolhido para nortear as ações de 2023 da casa: “Frevo vivo”, em alusão às reflexões propostas pela nova exposição de longa duração do Paço, inaugurada em dezembro passado.

A programação do palco na Praça do Arsenal irá celebrar o diálogo entre o passado e o presente, as tradições e as inovações. A Orquestra Henrique Dias, com seus 69 Carnavais de história, é que abre os clarins da festa. Em seguida, às 20h, assume a Orquestra Malassombro com o frescor de novos frevos e, para fechar a noite, um encontro de gigantes entre o grupo Guerreiros do Passo, representando as origens do Frevo no passo e nas ruas, e o Maestro Ademir Araújo, o Maestro Formiga, arranjador e compositor dos mais respeitados, acompanhado da Orquestra Popular do Recife, idealizada em 1975 por Ademir e pelo escritor Ariano Suassuna.

“Celebrar o Frevo é reafirmar nossas identidades culturais, com virtudes formadoras como resistência e inventividade. Quanto mais diálogos temos com a nossa história, com a diferenciada construção cultural do Recife, que tem no Frevo um dos berços fundamentais, mais aprendemos sobre nossos potenciais. E assim criamos mais. O Frevo nos renova, o Paço ajuda a renovar o Frevo”, destaca o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello.

"A programação é uma grande celebração com três orquestras de sotaques diferentes. A Henrique Dias, que é protagonista na formação de muitos músicos de Recife Olinda; a Malassombro, que faz uma leitura muito interessante do Frevo de Bloco, uma poesia contemporânea; e a Orquestra Popular do Recife, do genial Maestro Formiga. Convidamos ainda os Guerreiros do Passo para contar a história do Frevo através da dança", diz Mery Lemos, gerente de conteúdo e Escola Paço do Frevo.

Ao longo do dia haverá roteiros temáticos mediados, chamados “Doses de Frevo”, para que os visitantes conheçam todos os detalhes da mostra “Frevo vivo”, que ocupa a ala térrea do museu. Acontecem em quatro horários: 10h, 11h, 14h30 e 15h30, com duração de 1h. Em cada horário, os educadores do museu receberão o público espontâneo, sem necessidade de agendamento prévio, apresentando a exposição sob diferentes temáticas, através de dinâmicas e vivências que incorporam música, dança e história.

Serviço

"Frevo vivo"

Quando: Quinta-feira (9)

18h30: Orquestra Henrique Dias

20h: Orquestra Malassombro

21h30: Guerreiros do Passo e Orquestra Popular do Recife com Maestro Formiga

Onde: Praça do Arsenal

Acesso gratuito

