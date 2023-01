A- A+

CARNAVAL 2023 Paço do Frevo comemora Dia da Flabelista com blocos líricos Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais e Bloco Na véspera, sábado (14), Priscila Gama, primeira brasileira especializada em harpa barroca, lança o EP "Amelinda"

Abrindo alas para o ano de 2023, os tradicionais blocos líricos Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais e Bloco das Flores se reúnem, neste domingo (15), às 17h, no Paço do Frevo, para celebrar o Dia Estadual da Flabelista.

A festa será na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, e contará também com flabelistas de diversos outros blocos da cidade, com a animação da orquestra do Bloco das Flores, sob regência do maestro Carlos Silva. A entrada é mediante ingresso do Paço, que custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Na ocasião, também serão celebrados os 103 anos do Bloco das Flores, o primeiro bloco lírico de Pernambuco, fundado em 1920.



Um dia antes, no sábado (14), num encontro entre o Frevo e a harpa barroca, o Paço recebe a cantora e musicista Priscila Gama para a primeira edição de 2023 do projeto Sábado no Paço. A cantora e musicista recifense, primeira brasileira especializada em harpa barroca de três ordens, também é compositora, harpista e flautista doce, e lançará o EP “Amelinda”, seu primeiro projeto autoral, após mais de 20 anos de estudos musicais e apresentações em palcos do Brasil e da Europa.

Marcado por reflexões intimistas e com forte conotação política e social, em “Amelinda” a artista presta homenagens a Marielle Franco e Ágatha Felix, divaga sobre a imigração e reflete sobre os impactos da pandemia, que a afastou da família e de amigos durante lockdown na Itália, onde mora.

SERVIÇO

Sábado no Paço - Apresentação da harpista Priscila Gama

Lançamento do EP “Amelinda”

Sábado (14), às 16h

Na Praça do Frevo, 3º andar do Paço

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Dia Estadual da Flabelista

Com os blocos líricos Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais e Bloco das Flores

Domingo (15), às 17h

Na Praça do Frevo, 3º andar do Paço

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

