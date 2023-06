A- A+

Cultura Paço do Frevo comemora os 140 anos de João Pernambuco com lançamento de livro a apresentação musical Em 28 de junho, museu sediará pré-lançamento de livro escrito por José Leal, com apresentação musical da cantora mineira Glaucia Nasser

O pré-lançamento do projeto “João Pernambuco - Coração de Violão”, será realizado no Paço do Frevo, no dia 28 de junho, às 19h, um selo com realização do Instituto de Arte Popular João Pernambuco e da Fundação Brasil Meu Amor, que abrirá as comemorações dos 140 anos do nascimento do primeiro músico a compor para violão solo no Brasil.

Autodidata, o pernambucano João Teixeira Guimarães (1883-1947) é considerado um patrimônio da música popular brasileira, autor da famosa toada “Luar do Sertão” e conhecido como “Poeta do violão”.

Livro

No Paço, haverá o pré-lançamento do livro “Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco - Uma Infinita Viagem”, do jornalista José Leal, fundador do Instituto de Arte Popular João Pernambuco. Reunindo prosa e música, o evento contará com um bate-papo com José Leal, intercalado com apresentação da cantora mineira Glaucia Nasser, acompanhada de Rubem França no violão, interpretando duas músicas de João Pernambuco e uma inédita, em homenagem ao artista.

Glaucia iniciou sua carreira em 2004 e já lançou álbuns autorais e releituras da música popular brasileira. A direção musical do evento é de Paulo Dafilin, violonista, compositor e intérprete, músico de carreira internacional, com curadoria de José Leal.

Projeto itinerante

Após o evento na capital, o projeto irá percorrer seis cidades do sertão pernambucano (Tacaratu, Inajá, Floresta, Petrolândia, Jatobá e São José do Egito), além do Recife, reconstruindo a trajetória do músico, para a criação de um produto audiovisual. A caravana vai promover rodas de diálogos, registros de histórias orais de familiares, depoimentos de músicos que tocaram com João Pernambuco e de violonistas intérpretes de suas canções.

O lançamento oficial do projeto “João Pernambuco - Coração de Violão”, com a estreia desse trabalho audiovisual, acontecerá em novembro, no Paço do Frevo.

Memória

O projeto “João Pernambuco - Coração de Violão” tem como objetivo maior manter viva a memória e o legado de João Pernambuco, aproximando música e história através de fatos incríveis do sertão, tendo a história do artista como fio condutor. Do livro de José Leal, nasce o desejo de reconciliar João Pernambuco no presente com essa memória esquecida, proporcionando ao grande público ter acesso a sua majestosa arte musical.

Nas palavras de José Leal, “o livro ‘Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco - Uma Infinita Viagem’ proporciona ao Instituto de Arte Popular João Pernambuco realizar o inédito retorno do legado de João Pernambuco para seu estado natal. Essa importante iniciativa possibilita ampliar a difusão da arte musical do grande protagonista da história do violão e relevante personagem da música popular brasileira para conquistar o meritório reconhecimento”.

João Pernambuco

Ferreiro de profissão, violonista e compositor por vocação, João Teixeira Guimarães nasceu em Bebedouro de Jatobá, no sertão pernambucano. Aos 8 anos, começou a dar seus primeiros acordes no violão com violeiros e cantadores locais. Em 1895, se muda com a família para o Recife. Aos 15 anos, já integrava as rodas de músicos populares da capital.

Em 1904, em busca de melhores condições de vida, João se muda para o Rio de Janeiro. Soube cultivar com maestria as raízes e os frutos de sua arte e, por ser tão dedicado à cultura pernambucana, ficou conhecido como o genial músico João Pernambuco.

Em sua trajetória artística, criou obras com ricos desenhos melódicos e figuras rítmicas, movendo-se por belos caminhos harmônicos. Por essa razão, foi reconhecido como o autor instrumentista que compunha lindos poemas com notas musicais, o que lhe valeu o título de “Poeta do violão”.

De espírito agregador e uma criativa energia coletiva, formou diversos grupos musicais, como o famoso “Grupo Caxangá”, conquistando imenso sucesso no período de 1913 a 1918, fazendo o sul e sudoeste do Brasil “pernambucarem”. João Pernambuco integrou o lendário grupo “Os Oito Batutas” e influenciou vários grupos musicais, consagrando-se como precursor da difusão da música nordestina nos variados recantos do Brasil.

SERVIÇO

Pré-lançamento do projeto “João Pernambuco - Coração de Violão”, com pré-lançamento de livro e apresentação musical com a cantora Glaucia Nasser

Dia 28 de junho | 19h

Acesso gratuito

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

