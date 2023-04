A- A+

Agenda Paço do Frevo: confira a programação do museu neste final de semana Equipamento cultural recebe apresentação musical e contação de histórias, além de oficinas de música e dança

Neste final de semana, a programação do Paço do Frevo será ocupada com atividades para todas as idades. Apresentação musical e contação de histórias, além de aulas de dança e música, estão entre as atrações.

O compositor, arranjador, professor e multi-instrumentista Alessandro Penezzi se apresenta no térreo do museu nesta sexta-feira (14), às 12h, com entrada gratuita. Representante da escola do violão brasileiro, o músico paulista promete um repertório que passeia entre o popular e o erudito, com presença garantida do frevo.

Já neste sábado (15), as crianças terão um dia inteiro voltado para elas. Tudo começa com o projeto “Freverê”, que ganha uma edição especial para o Dia Nacional do Livro Infantil, a partir das 11h. Na ocasião, Beatriz Rocha comanda uma contação de histórias intitulada “As Sombras do Recifinho”, com adaptações de contos de terror populares do Recife misturados às histórias de personalidades e agremiações de Frevo.



Ainda no sábado (15), o museu oferece oficinas de música ministradas pelo músico, percussionista e arte-educador Márcio Rastaman. Já no domingo (16), serão realizadas aulas curtas de frevo com a multiartista e professora Maria Flor. Nos dois casos, as vivências ocorrem nos seguintes horários: 15h, 15h40, 16h20 e 17h.

Serviço:

Paço do Frevo

Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras



