FREVO Paço do Frevo conta com show da Banda de Frevo Elétrica do cordão carnavalesco Quero Ver Quem Vai Evento acontece no sábado (27) junto com ação extramuros, o museu realiza, na Boa Vista, o projeto Observatório do Frevo, para debater desafios e memórias dos Carnavais do bairro

Neste sábado (27), como parte do projeto Sábado no Paço, do Paço do Frevo, a Banda de Frevo Elétrica do cordão carnavalesco "Quero Ver Quem Vai" fará o show intitulado “O homem que fez o Frevo voar”, com composições e Frevos clássicos do produtor e compositor caruaruense Carlos Fernando (1938-2013) e participação de Betto do Bandolim. À frente de importantes projetos como as séries de álbuns “Asas da América” e “Recife Frevoé”, Carlos foi gravado por nomes como Gil, Caetano, Chico, Alceu, Elba, Alcione e outros.



Em seguida, a ação extramuros, o Paço promove a 1ª edição do ano do Observatório do Frevo, projeto que fomenta debates, estudos e pesquisas sobre Frevo e patrimônio cultural. Cruzando as pontes sobre o Rio Capibaribe e indo até o bairro da Boa Vista, no centro do Recife, o Observatório vai discutir as memórias afetivas dos Carnavais do bairro e os desafios da atualidade num local de resistência, festas, clubes, troças, blocos e orquestras que se encontram nas ruas e nos largos.



Será às 15h, no Beco dos Boêmios (Rua Porto Rico), espaço de encontro da comunidade frevística, o evento contatá com a presença de Tábida Cristina (integrante do Bloco Carnavalesco Lírico Boêmios da Boa Vista e integrante do Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo) e Edilson Góes (presidente do Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, atual vice-campeão da categoria Clube de Frevo do Grupo Especial do Concurso de Agremiações Carnavalescas do Recife). A mediação será de Luiz Vinícius Maciel, analista de Pesquisa do Paço.

SERVIÇO

Observatório do Frevo

Quando: Sábado (27) Às 15h,

Onde: No Beco dos Boêmios, bairro da Boa Vista - Rua Porto Rico

Acesso gratuito | inscrições neste link

