Paço do Frevo inaugura nova exposição principal "Frevo Vivo"

Tal qual o frevo, ritmo secular (e pernambucano), renovado em letra, em dança e sonoridade, o Paço do Frevo está com um dos seus ambientes mais potentes, aperfeiçoado.



A partir do próximo dia 29, o museu - localizado no Bairro do Recife - vai reabrir as portas em noite festiva para agraciar o novo espaço da sua exposição principal, “Frevo Vivo”, que passa a ter nova expografia, “a mais significante entrega em onze anos de Paço”, como disse a diretora do museu, Luciana Félix.



Com curadoria assinada pela própria equipe do Paço, o novo projeto expográfico tem assinatura da arquiteta paulistana Stella Tennenbaum. Já a identidade visual é da artista pernambucana Joana Lira - em parceria com os estúdios AllesBlau e Ligatura.









Vale dizer que a renovação do espaço no museu - que também passou por melhorias no prédio - teve incentivo da Lei Rouanet.

“Reflete uma preocupação constante com o bem material e afetivo a que nos foi designado salvaguardar”, conta Luciana, complementando que o novo ambiente dará continuidade à exposição permanente do Paço.

Diretora do Paço, Luciana Félix | Crédito: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



O grupo de cordas Quinteto Pernambucano e a Orquestra do Maestro Oséas são atrações da noite festiva de inauguração - que terá, ainda, a benção do Ilê Axé Ojuomi, saudando o Paço com corpo, canto, dança e axé.



Retrato do presente

Uma contemplação do que se tornou o Frevo e os seus territórios, inclusive fora de Pernambuco, com um retrato do tempo presente.



É este o mote da nova exposição, em um recorte cronológico e geográfico amparado por motores potentes do ritmo: as comunidades periféricas.



E um passeio por bastidores e personagens que fazem o frevo, com destaque para a manifestação do ritmo no Bairro do Recife e em Olinda, mas também em outros locais em que ocorre o deleite do movimento, Brasil e mundo afora, passam a integrar a nova mostra.



Já as salas imersivas vão levar os visitantes a um mergulho na dança e na música, e a projeção “Nós no Frevo”, assinada pela passista e professora Rebeca Gondim, será composta por espelhos convidativos a cair no passo.



Na sala “No Compasso do Frevo”, todos podem ser o maestro, sob som orquestrado por Rafael Marques e cantado por Isadora Melo.



Homem da Meia-Noite e Mulher do Dia

Diferente do que até então se tinha na sala que abrigava “Frevo Vivo”, com os estandartes estendidos sob um chão de vidro, a nova configuração da exposição vai elevá-los, assim como os flabelos, à chamada Praça do Frevo, que passa a ser também um espaço cativo dos bonecos gigantes.



Em duplas, os calungas passam a integrar o espaço em esquema de revezamento. Para a inauguração quem vai recepcionar os visitantes será o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia.



“O Paço do Frevo é uma joia da cultura do Recife (...) Essa nova exposição é mais um marco desse trabalho”, reforça a secretária de Cultura da cidade, Milu Megale, sobre o museu, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, aberto em 2014, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo.



SERVIÇO

Inauguração da nova exposição principal do Paço, "Frevo Vivo"

Quando: Quinta-feira, 29, às 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informaçõe: @pacodofrevo

