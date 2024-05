A- A+

Cultura Paço do Frevo leva aulas de imersão no frevo para escolas da Região Metropolitana do Recife Com patrocínio da Vitarella, ação visitará escolas públicas da RMR com bandas marciais e fanfarras para levar uma experiência de imersão no frevo a partir de aulas de música e dança

O Paço do Frevo promoverá visitas a escolas públicas da Região Metropolitana do Recife com bandas marciais e fanfarras. O projeto "Escolas que frevam", com patrocínio da Vitarella, pretende promover uma experiência de imersão no frevo, a partir de aulas de música e dança, do contexto histórico à prática.



Cada visita tem duração de duas horas e as aulas acontecem simultaneamente, onde os alunos são apresentados ao frevo, desde sua origem até a contemporaneidade. O primeiro ano da parceria tem a meta de visitar oito escolas diferentes.



O patrocínio acontece por meio do apoio a projetos que promovem a difusão do Frevo. Além do "Escolas que Frevam", a empresa também está patrocinando o "Arrastão do Frevo", um cortejo com agremiações carnavalescas que sai no primeiro domingo de cada mês pelas ruas do Recife, com concentração em frente ao Paço do Frevo.



A ideia é proporcionar interação, integração e a troca dos grupos com a comunidade. São 10 edições no ano, que impactam em média 5.000 pessoas por ação. "O Paço do Frevo e Vitarella são genuinamente pernambucanos, e de expressão nacional. Apoiar o Paço é um dos projetos mais importantes para a marca nesse ano, pois reforça o nosso orgulho de a Nº1 do Brasil ser pernambucana", comenta Charles Wenderson, gerente de Marketing de Vitarella.

Paço do Frevo

Reconhecido em 2007 pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, e em 2012 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, o Frevo ganhou em 2014 esse espaço de salvaguarda, reconhecimento, valorização e divulgação da sua cultura.

