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EXPOSIÇÃO "Maracatu - Antropologia Visual": mostra temporária entra em cartaz no Paço do Frevo Com acesso gratuito, abertura terá apresentação do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte

Fotografias, vídeos e obras de arte integram a mostra temporária "Maracatu - Antropologia Visual", em cartaz no Paço do Frevo, Bairro do Recife, a partir da próxima sexta-feira (8) e com acesso gratuito ao público na abertura - que vai contar com apresentações do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte.

A nova exposição do museu, que tem curadoria e design de Augusto Lins Soares, vai ocupar o térreo do espaço. Do sábado (9) em diante, o acesso do público se dará por meio do ingresso do museu - com valor a partir de R$ 5.





Crédito: Paço do Frevo/Divulgação

Com 40 fotografias expostas, a mostra traz à tona o olhar de cada um dos artistas que assinam as imagens, abrangendo, pelo menos, quatro gerações: o artista plástico Lula Cardoso Ayres (1910-1987), a antrópologa Katarina Real (19127-2006), o fotógrafo Fred Jordão e o cineasta July P.



Imagem-tempo

"Maracatu - Antropologia Visual", sob a visão da ciência que estuda a socidade por meios imagéticos, destaca o Maracatu de Baques Virado e Slto como imagem-tempo.



Além das imagens em fotos, os visitantes vão apreciar o acervo de vídeos sobre Dona Santa, Mestre Salustiano e Chico Science & Nação Zumbi.



Capas de disco, publicações, indumentárias e outros objetos também estarão em cartaz na exposição.

SERVIÇO

Exposição temporária "Maracatu - Antropologia Visual"

Quando: abertura sexta-feira, 8 de maio, às 19h, com apresentação do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte (acesso gratuito do público)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso mediante ingresso do museu (a partir de R$ 5)

Informações: @pacodofrevo

Visitação de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h

*com informações da assessoria de imprensa

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