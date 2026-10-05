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DIA DAS CRIANÇAS Paço do Frevo: programação para os pequenos terá Orquestra Bicho Solto e Bloco do Super Mário Programação acontece neste sábado (10) e domingo (11) em celebração ao Dia das Crianças

Vai ter muita 'misura na ponta do pé' no final de semana de celebração ao Dia das Crianças no Paço do Frevo, com programação voltada para os pequenos e, claro, com a máxima do 'eu quero é Freeeeevo' que promete movimentar os foliões mirins.



No sábado (10), o museu, no Bairro do Recife, promove o lançamento do livro "A Pequena Foliã", de Carlos Newton Júnior. Na contação de histórias terá Letícia Galego.



Ainda no sábado a Orquestra Bicho Solto faz show voltado para os pequenos.



Já no domingo (11) o projeto "Frevações" apresenta o jogo-história "A Viagem de Carol", com Marina Fenício e os Brincantes das Ladeiras.









No mesmo dia vai ter Arrastão do Frevo Especial Dia das Crianças, com o Bloco do Super Mário sob o comando da Orquestra Henrique Dias e a Cia Frevança.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 10 de outubro, das 15h às 16h

Lançamento do livro "A Pequena Foliã", de Carlos Newton Júnior

Na ocasião vai rolar conversa com o autor, sessão de autógrafos e contação de histórias com Letícia Galego

Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5

Sábado, 10 de outubro, às 16h

Show da Orquestra Bicho Solto

Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5

Domingo, 11 de outubro, das 10h às 12h

Projeto "Frevações", com Marina Fenício e os Brincantes das Ladeiras, que apresentam o jogo-história "A Viagem de Carol" (crianças de 4 a 10 anos)

Inscrições gratuitas neste link

Domingo, 11 de outubro, às 15h30 (concentração)

Arrastão do Frevo com o Bloco Super Mário

Cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, a partir das 16h, sob o comando da Orquestra Henrique Dias e Cia. Frevança

Acesso gratuito



SERVIÇO

Programação especial Dia das Crianças, no Paço do Frevo

Quando: sábado (10) e domingo (11)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Informações: @pacodofrevo



Visitação Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h às 18h // sábado e domingo, das 11h às 19h

Ingressos a partir de R$ 5 (acesso gratuito às terças-feiras)





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