Paço do Frevo: programação para os pequenos terá Orquestra Bicho Solto e Bloco do Super Mário
Programação acontece neste sábado (10) e domingo (11) em celebração ao Dia das Crianças
Vai ter muita 'misura na ponta do pé' no final de semana de celebração ao Dia das Crianças no Paço do Frevo, com programação voltada para os pequenos e, claro, com a máxima do 'eu quero é Freeeeevo' que promete movimentar os foliões mirins.
No sábado (10), o museu, no Bairro do Recife, promove o lançamento do livro "A Pequena Foliã", de Carlos Newton Júnior. Na contação de histórias terá Letícia Galego.
Ainda no sábado a Orquestra Bicho Solto faz show voltado para os pequenos.
Já no domingo (11) o projeto "Frevações" apresenta o jogo-história "A Viagem de Carol", com Marina Fenício e os Brincantes das Ladeiras.
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No mesmo dia vai ter Arrastão do Frevo Especial Dia das Crianças, com o Bloco do Super Mário sob o comando da Orquestra Henrique Dias e a Cia Frevança.
PROGRAMAÇÃO
Sábado, 10 de outubro, das 15h às 16h
Lançamento do livro "A Pequena Foliã", de Carlos Newton Júnior
Na ocasião vai rolar conversa com o autor, sessão de autógrafos e contação de histórias com Letícia Galego
Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5
Sábado, 10 de outubro, às 16h
Show da Orquestra Bicho Solto
Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5
Domingo, 11 de outubro, das 10h às 12h
Projeto "Frevações", com Marina Fenício e os Brincantes das Ladeiras, que apresentam o jogo-história "A Viagem de Carol" (crianças de 4 a 10 anos)
Inscrições gratuitas neste link
Domingo, 11 de outubro, às 15h30 (concentração)
Arrastão do Frevo com o Bloco Super Mário
Cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, a partir das 16h, sob o comando da Orquestra Henrique Dias e Cia. Frevança
Acesso gratuito
SERVIÇO
Programação especial Dia das Crianças, no Paço do Frevo
Quando: sábado (10) e domingo (11)
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Informações: @pacodofrevo
Visitação Paço do Frevo
De terça a sexta, das 10h às 18h // sábado e domingo, das 11h às 19h
Ingressos a partir de R$ 5 (acesso gratuito às terças-feiras)