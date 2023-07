A- A+

Cultura Paço do Frevo promove atividades artísticas e educativas infantis nas férias; confira programação Mês de julho começa com FrevAções, uma agenda de atividades em cartaz diariamente, e termina com Mari Bigio comandando o Bloco do Neném

Neste mês de julho, o Paço do Frevo preparou uma ampla programação de férias pensada especialmente para as crianças e reforçando o museu como um equipamento cultural vivo e de experiências. O mês começa com FrevAções, uma agenda de atividades artístico-educativas que estará em cartaz diariamente até o fim de julho, envolvendo dança, música, poesia, trabalho manual, brincadeiras e contação de histórias.



Tudo sob a mediação dos educadores do museu e com entrada, sem necessidade de inscrição prévia, através do ingresso do Paço, que custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia e, às terças, oferece acesso gratuito (confira as atividades do FrevAções e os respectivos horários, abaixo da matéria).

Julho no Paço também terá a Ocupação Brincantes das Ladeiras, com o grupo homônimo que atua há 14 anos em Olinda. Reunindo dança, música, patrimônio e vivências do Frevo, a ocupação terá brincadeiras envolvendo aquecimento, ritmo e pulso, além do aprendizado de hinos de troças e agremiações, usando cordas, bolas, bambolês e sombrinhas de Frevo, e também elaboração de roupas para a dança do Frevo.

Será em duas turmas para faixas etárias diversas: nos dias 4, 5, e 6 para os pequenos de 5 a 8 anos, e nos dias 11, 12 e 13 para a turminha dos 9 aos 12 anos. A Ocupação Brincantes das Ladeiras acontece das 14h às 17h e o valor é R$ 100. As inscrições podem ser feitas neste link na plataforma Sympla.

Fechando as férias no Paço, dia 30 de julho tem Bloco do Neném, uma criação da cantora e compositora Mari Bigio, artista pernambucana com mais de 15 anos de carreira. Nascido no ciclo carnavalesco e dedicado à primeira infância, o projeto faz um convite especial aos pequenos foliões e apresenta-os às nossas tradições musicais.



Tudo com muito Frevo, claro. Será às 16h, na Praça do Frevo, no terceiro andar do Paço. O acesso é através do ingresso do museu: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Confira abaixo todos os detalhes, datas, horários, classificações etárias e valores:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

FREVAÇÕES



Brincando de Frevo: oficina de interação com o público infantil através da dança Frevo por meio de brincadeiras populares como morto/vivo, pega-congelou e batatinha frita 1, 2, 3.

Terças e sábados | das 15h às 16h

Capacidade: 15 crianças

Faixa etária: de 3 a 12 anos

Estandarte na palma da mão: oficina para aproximar o público infantil de elementos que compõem e representam as agremiações carnavalescas, como os estandartes. As crianças serão convidadas a criarem as bandeiras das suas próprias troças, refletindo temas, símbolos e cores.

Terças às 11h e domingos às 15h

Capacidade: 10 crianças

Faixa etária: livre

Contando o frevo: vivência interdisciplinar em que a música é o produto final da atividade. A partir de uma tabela percussiva das orquestras de Frevo, os pequenos poderão escolher os sons para representar os instrumentos surdo, pandeiro e caixa, contando e cantando as casas desenhadas. O processo é gravado via Whatsapp e o resultado é uma sessão rítmica de Frevo que pode tocar em diferentes andamentos.

Quintas e sextas | às 15h

Capacidade: 15 crianças

Faixa etária: de 6 a 12 anos

Construindo fRRRevo: atividade de conscientização sobre noções de sustentabilidade através da transformação de materiais descartados em instrumentos musicais.

Quintas e sábados | às 11h

Capacidade: 15 crianças

Faixa etária: de 6 a 12 anos

Frevo no ar: Nem só de sombrinha vive o Frevo. A atividade propõe a confecção de um brinquedo composto por palito, fita de cetim e outros materiais decorativos para ser experimentado com os movimentos do Frevo.

Domingos às 11h e quartas às 15h

Capacidade: 10 crianças

Faixa etária: livre

Contação de histórias: atividade para apresentar o Frevo utilizando a coleção “Mestres e Mestras do Frevo”, do Paço do Frevo, que conta, de forma lúdica, dividida em três volumes, a biografia de quatro personalidades do Frevo (Egídio Bezerra, Zenaide Bezerra, Edite Gomes e o Maestro Clóvis Pereira)

Quarta e sextas | das 11h às 12h

Capacidade: 15 crianças

Faixa etária: a partir de 3 anos

OCUPAÇÃO BRINCANTES DAS LADEIRAS

Dias 4, 5 e 6 de julho: turma dos 5 aos 8 anos

Dias 11, 12 e 13 de julho: turma dos 9 aos 12 anos

Horários das duas turmas: das 14h às 17h

Inscrições: R$ 100 através deste link via Sympla

BLOCO DO NENÉM

Com Mari Bigio

Dia 30 de julho, às 16h

Na Praça do Frevo (3º andar do Paço)

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Paço do Frevo

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

