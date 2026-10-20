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SEMANA NO PAÇO Paço do Frevo promove debates sobre identidade racial e celebra 15 anos de orquestra da UFPE Programação reúne reflexão sobre a história do gênero musical em parceria com a Unicap e apresentação comemorativa da Orquestra Experimental de Frevo

A relação entre o Frevo, as questões raciais e o universo do trabalho será tema de um encontro promovido pelo Paço do Frevo em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), nesta quarta-feira (21).

A agenda cultural do museu também inclui, no sábado (24), um concerto da Orquestra Experimental de Frevo (OEF), vinculada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que celebra 15 anos de trajetória.

A primeira atividade integra o Observatório do Frevo, iniciativa que aproxima a pesquisa acadêmica das questões históricas e sociais relacionadas a uma das principais expressões culturais pernambucanas.

O evento será realizado às 16h30, no Departamento de História da Unicap, localizado na sala 505 do bloco G, com o tema “Frevo, Raça, Trabalho e Pernambucanidades”.

A programação é desenvolvida em colaboração com o Coité – Núcleo Unicap de Estudos Oitocentistas. A mediação ficará a cargo de Luiz Vinícius Maciel, historiador e coordenador de Memória do Paço do Frevo.

Entre os assuntos previstos estão a atuação dos clubes pedestres do Recife entre o fim do século 19 e o início do século 20, suas conexões com as relações de trabalho e as identidades raciais, além da participação dessas agremiações no processo de formação histórica do Frevo.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia pelo link divulgado no perfil oficial do museu no Instagram, @pacodofrevo.

Orquestra da UFPE comemora aniversário com show

No sábado (24), às 16h, a Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, recebe a Orquestra Experimental de Frevo para uma apresentação especial em homenagem aos seus 15 anos.

Ligado ao Departamento de Música da UFPE, o conjunto desenvolve atividades que conectam a produção musical, a investigação acadêmica e a difusão da cultura popular.

Formalizada como projeto de extensão em 2011, a OEF é pioneira entre as orquestras de Frevo vinculadas a instituições universitárias.

Seu trabalho combina a pesquisa de composições tradicionais com a elaboração de novos repertórios, além de incluir concertos educativos e iniciativas de formação musical.

Ao longo de sua história, o grupo também participou de projetos em Pernambuco e em outros locais, contribuindo para a circulação da música pernambucana.

Funcionamento

Em razão do segundo turno das Eleições 2026, no domingo (25), o Paço do Frevo não abrirá ao público. As atividades serão retomadas na terça-feira (27).

Instalado no Recife, o Paço do Frevo atua na preservação, pesquisa e divulgação desse patrimônio cultural imaterial reconhecido pela Unesco. O equipamento é mantido pela Prefeitura do Recife e administrado pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

SERVIÇO

“Observatório do Frevo”, com o tema “Frevo, Raça, Trabalho e Pernambucanidades”

Quando: Quarta-feira, 21/10, às 16h30

Onde: Departamento de História da Unicap (Sala 505, Bloco G) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista - Recife-PE

Inscrições gratuitas, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLbrjlBuDYGRWE9e70GdOgSMeEmvHCYd937gMaU2rSK8bpSA/viewform

“Sábado no Paço”, com OEF - Orquestra Experimental de Frevo, da UFPE

Quando: Sábado (24), às 16h.

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada)

Instagram: @pacodofrevo

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