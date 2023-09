A- A+

DIA NACIONAL DO FREVO Paço do Frevo promove encontro entre Homem da Meia-Noite e Cariri Olindense no dia dedicado ao ritmo Os dois gigantes desfilam pelas ruas do Bairro do Recife, nesta quinta-feira (14)

O Paço do Frevo vai celebrar o Dia Nacional do Frevo, nesta quinta-feira (14), com um encontro de gigantes. A partir das 19h, o Homem da Meia-Noite e o Cariri Olindense desfilaram nas ruas ao redor do museu, que fica localizado no Bairro do Recife, ao som de orquestras de frevo.

A festa marca também o início das comemorações de dez anos do Paço do Frevo, que fará aniversário em 2024. A abertura da noite fica por conta do Bloco da Saudade, com a Orquestra do Maestro Bozó.

Acompanhado da Orquestra do Maestro Carlos, o calunga do Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite virá em desfile pela Rua do Bom Jesus. Ao mesmo tempo, pela Rua da Guia, embalada pela Orquestra do Maestro Oséas. No fim dos cortejos simultâneos, os dois gigantes se encontrarão em frente ao Paço do Frevo, quando as orquestras também se juntarão.



Ao longo do dia, o Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, que fica no museu, estará com programação especial e entrada gratuita para todos os públicos, funcionando em horário ampliado, das 10h às 21h.

O equipamento cultural receberá o público com Doses de Frevo, que são visitas mediadas abordando aspectos históricos e curiosidades sobre o 14 de Setembro, às 10h e às 14h.

A programação traz ainda aulas curtas para todo mundo aprender os passos básicos e o ritmo essencial do Frevo. As Vivências em Música ocorrem pela manhã, às 10h30, 11h20, 12h e 12h40. Já as Vivências em Dança serão à tarde, às 14h30, 15h20, 16h e 16h30.

