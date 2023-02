A- A+

Carnaval 2023 Paço do Frevo promove feira gratuita de troca de fantasias e adereços de Carnaval na quarta (8) A "Troca-troca - Barracão Carnavalesco" faz parte do projeto de sustentabilidade "Séculos depois da festa", que também terá oficinas e cartilha de boas práticas ambientais

Sabe aquela fantasia parada no guarda-roupa? Ela pode ser trocada por outro look carnavalesco de graça. Para fomentar produções de Carnaval mais ambientalmente sustentáveis, o Paço do Frevo promoverá, na próxima quarta-feira (8), das 16h às 19h, a feira “Troca-troca - Barracão Carnavalesco”.



A proposta evitar o descarte de fantasias usadas cujo lixo que pode durar até séculos. Para isso, foliões e foliãs têm a opção de trocar com outras pessoas fantasias, acessórios, adereços e materiais de Carnaval. A feira faz parte das ações do projeto de sustentabilidade no Carnaval “Séculos depois da festa”, do Paço com patrocínio da Valgroup, com o objetivo de buscar e praticar novas alternativas e ideias com mais consciência ambiental na folia.

A feira

A “Troca-troca - Barracão Carnavalesco” será um lugar para fazer a moda circular e botar roupas e outros itens para brincar mais um ano de folia. A participação é gratuita mediante inscrição neste link, para ter acesso ao museu e indicar quantos itens terão um novo destino no dia do evento. Com a inscrição feita, basta separar e levar no dia peças em bom estado. Depois da triagem, a pessoa receberá fichas para trocar por outras peças.

Também no dia 8 de fevereiro, a partir das 16h, o Paço do Frevo fará o evento de lançamento de uma cartilha de boas práticas para um Carnaval mais sustentável. O guia será disponibilizado gratuitamente nas redes sociais e no site do museu em formato PDF, o que garante acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão através de aplicativos de leitores de PDF.

“Na cadeia produtiva do Frevo e do Carnaval, muitas camadas são invisíveis para o folião mais envolvido com a parte mágica da festa. Mas, para as pessoas que realizam o brinquedo, há uma série de camadas de trabalho presentes antes, durante e depois do bloco na rua. Ao definir um tema para o Carnaval, os foliões idealizam fantasias, adereços e alegorias na construção da narrativa carnavalesca, mas muitas vezes esses itens acabam sendo descartados ao final da festa”, comenta o coordenador de Educação do Paço do Frevo, Carlos Lima.

Oficinas

Também como parte do projeto “Séculos depois da festa”, o Paço, em parceria com a Valgroup, está ofertando oficinas para trabalhadores e trabalhadoras que atuam na coleta de resíduos recicláveis. Nesta sexta (3), Leopoldo Nóbrega, designer, carnavalesco e artista responsável pela escultura do Galo da Madrugada 2023, irá ministrar a oficina “Inovação Criativa e Sustentável” num processo de cocriação artística com pessoas de diversas comunidades periféricas. Será das 14h às 18h no museu.

Durante a atividade, será construída uma dinâmica entre arte, sustentabilidade, inovação criativa, identidade e integração. Os produtos desenvolvidos com CDs, DVDs e outros materiais, durante a oficina, farão parte da escultura do Galo deste ano. Unindo a riqueza cultural do Galo, Leopoldo promete trazer em seu tema, que ainda não foi divulgado, as características brasileiras, seus contextos globais e toda a diversidade criativa de forma sustentável. Com lanche incluso, a atividade é gratuita mediante inscrições neste link.

Nesta terça passada (31), o projeto “Séculos depois da festa” promoveu a oficina gratuita “Arte Recicla”, na sede do Cariri Olindense, com a designer e especialista no mercado de moda Maria Ribeiro, que assina marca de acessórios e decoração autoral com seu nome. A atividade foi pensada para facilitar, por meio de uma abordagem descontraída, a troca de saberes entre os participantes com base no trabalho desenvolvido pela designer.

SERVIÇO

Séculos Depois da Festa

Oficina “Inovação Criativa e Sustentável” com Leopoldo Nóbrega

Sexta (3), das 14h às 18h

No Paço do Frevo

Acesso gratuito mediante inscrição neste link

Feira Troca-troca - Barracão Carnavalesco + lançamento da cartilha de boas práticas para um Carnaval mais sustentável

Quarta (8), das 16h às 19h

No Paço do Frevo

Participação gratuita no evento mediante inscrição neste link

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

