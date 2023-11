A- A+

Música Paço do Frevo recebe a sonoridade nordestina do Karol Maciel Quinteto, neste sábado (11) Aos 23 anos e artista desde os 3, Karol já subiu ao palco com Marcelo Jeneci, Mestrinho, Silvério Pessoa e Johnny Hooker

O projeto Sábado no Paço, do Paço do Frevo, recebe neste sábado (11), às 16h, o show do Karol Maciel Quinteto, com muita sonoridade nordestina num repertório que mistura autorais e referências do Forró e do Frevo. A apresentação será na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu. O acesso é mediante ingresso do equipamento cultural: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).



Karol tem 23 anos, é recifense, acordeonista e compositora. Artista desde os 3, quando começou a recitar poemas de autores da região nos moldes do cordel e do repente, foi a primeira pessoa a concluir o curso técnico em Acordeon no Conservatório Pernambucano de Música, em 2018. A artista estará acompanhada de Julianne Maciel (flauta transversal), Erlani Silva (baixo), Júnior Teles (percussão) e Silva Barros (bateria).

O show conta com arranjos de Rafael Marques e outros feitos de forma orgânica e conjunta pelo próprio quinteto em momentos que evocam tanto a tradição como a experimentação e o improviso. É quando são quebrados estereótipos e exaltadas a riqueza e as possibilidades que a música nordestina oferece. Karol já se apresentou ao lado de artistas como Marcelo Jeneci, Mestrinho, Carlos Malta e Pife Muderno, Silvério Pessoa, Liv Moraes, Cláudio Rabeca, Jáder e Johnny Hooker.

Sobre Karol Maciel

A artista é estudante de licenciatura em Música pela UFPE e faz parte das bandas dos artistas Lucas Mamede e Larissa Lisboa. Iniciou os estudos no acordeon aos 7 anos com o Mestre Camarão e ingressou aos 9 no Conservatório, onde formou-se sob a orientação do professor Júlio César Mendes.

Participou de vários festivais pelo país, como o FAM Festival (2023), Festival Sotaques da Sanfona Brasileira (2023), Encontro Nacional de Foles e Sanfonas (2023), Festival de Forró de Ibitipoca (2021) e o Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana (2021). Também integrou a orquestra do Baile do Menino Deus em 2021, faz parte do grupo instrumental MaKaMo e trabalha como educadora musical pelo projeto Musicou.

SERVIÇO

Sábado no Paço com Karol Maciel Quinteto

Sábado (11), às 16h

Na Praça do Frevo (3º andar do museu)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu



