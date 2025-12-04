A- A+

PAÇO DO FREVO Frevos autorais e canções inéditas integram show da Reverbo nesta quinta (4) no Paço do Frevo Coletivo se apresenta no novo palco do museu, no 3º andar, às 20h; ingressos estão esgotados

No Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, vai rolar frevo. Em bando, em uníssono, autoral e contemporâneo, tal qual faz o coletivo Reverbo desde 2016, quando o multiartista Juliano Holanda junto à sua companheira Mery Lemos, resolveram formar um coletivo de arte.



No Paço do Frevo, mais precisamente no terceiro andar do museu - no mais recente palco do Recife dedicado à arte -, nomes como PC Silva, Martins, Joana Terra, Isabela Moraes, Gabi da Pele Preta e Mayara Pera, entre outros, se apresentam nesta quinta-feira (4), às 20h.



No repertório, frevos autorais e inéditos se misturam a cancioneiro já conhecido de um grupo aclamado e reconhecido País afora. "Revólver", "Morrer em Pernambuco" e "Frevo de Inverno" são algumas das cantorias que devem compor o setlist da noite - que está com ingressos esgotados.

Para além da música

Embora seja o fazer musical assinado por cada integrante, o mote do Reverbo, o grupo é reconhecido para além do que exibe no palco.



Composto por artistas de regiões diversas de Pernambuco e que se conectam em diálogos afetivos, a trajetória do grupo foi registrada em um filme documental, o "Mostra Reverbo" - com coprodução da Maravilha Filmes e Anilina Produções, Mário de Almeida na direção e Mery Lemos na produção.

Em meio a depoimentos dos próprios artistas que integram o coletivo, o documentário traz narrativas que contam sobre a troca artística recorrente no grupo, assim como expõe o universo de possibilidades somadas pelo talento individual - que se torna coletivo em cada apresentação realizada.





E, como bem disse Gabi da Pele Preta, umas das forças do grupo,"Reverbo não é um ponto de partida, mas um ponto de potência (...).

Flaira Ferro, Vinicius Barros, Larissa Lisboa, Tonfil, Mayra Clara, Rogéria Dera, Revoredo, Euzé, Una, Álefe, Mazuli, Lucas Torres e Marcelo Rangel - em composições autorais e parcerias, 'deles com eles' e com todo o universo da poesia que formam o som Reverbo.

SERVIÇO

Reverbo

Quando: nesta quinta (4), às 20h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @reverbo.reverbo // @pacodofrevo





