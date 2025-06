A- A+

Cultura Paço do Frevo: Roda de Choro e 'visita conversada' na reestreia da Praça do Frevo, neste sábado Reestreia do Paço como local de shows e atividades será celebrada com os dois eventos, às 11h e 15h

O Paço do Frevo retoma seu projeto "Praça do Frevo", no terceiro andar do museu, como o principal palco de suas apresentações artísticas, com uma programação especial, neste sábado (7).



Marcando o início de uma nova fase do equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, a reestreia do espaço como local de shows e atividades, uma roda musical com a Escola Pernambucana de Choro, às 11h, e uma ‘visita conversada’, às 15h, sobre a nova exposição “Frevo Vivo”.



Desde 29 de maio, a exposição ocupa o coração do Paço com uma abordagem atualizada e imersiva sobre os territórios e personagens que fazem o Frevo pulsar.

Escola de Choro

Das 11h às 12h, a Escola Pernambucana de Choro realiza uma prática de conjunto aberta na Praça do Frevo. A atividade formativa funciona como uma aula espetáculo, permitindo que visitantes acompanhem de perto os diálogos musicais entre mestres e alunos, em uma roda que celebra os vínculos entre o Choro e o Frevo.



A apresentação contará com nomes de destaque da música pernambucana, como Junior Teles, Rafael Marques, Helton Migge, Ângelo Lima, Mozart Ramos, Julio Cesar, João Paulo Albertim e Bruno Nascimento.



A Escola Pernambucana de Choro afirma-se como referência na formação e salvaguarda desse gênero musical, especialmente após o reconhecimento do Choro como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2024, reforçando seu papel no fortalecimento das tradições e na promoção de novas gerações de músicos.

Visita conversada

Às 15h, o público é convidado para uma visita conversada pela nova exposição principal do museu, mediada por integrantes da equipe do Paço do Frevo que participaram da curadoria do novo espaço.



A roda de conversa móvel será conduzida por Luiz Vinícius Maciel (pesquisador no Paço que coordenou a curadoria e pesquisa da exposição), Rebeca Gondim (artista da dança que dirigiu o vídeo da instalação imersiva “Nós no Frevo”, que integra a mostra) e Rafael Marques (músico e compositor, junto à cantora e compositora Isadora Melo, da trilha original do espaço “No Compasso do Frevo”, também integrante da nova exposição).



A ação faz parte do “Observatório do Frevo”, projeto contínuo do museu, que cria um espaço de reflexão viva sobre o Frevo, seus territórios, cenas e transformações. A atividade será gratuita, e as inscrições devem ser feitas através deste link.

Frevo Vivo

Maior renovação do Paço do Frevo desde a sua inauguração, a nova exposição principal “Frevo Vivo” ocupa a Praça do Frevo e retrata o Frevo contemporâneo em seus territórios vivos, dentro e fora de Pernambuco.



A mostra convida o visitante a mergulhar nos bastidores da manifestação cultural, destacando comunidades, personagens e expressões que mantêm o Frevo pulsando o ano inteiro.



Com duas salas imersivas, instalações interativas, mais recursos audiovisuais e expografia renovada, a exposição tem curadoria da equipe do Paço e projeto expográfico assinado por Stella Tennenbaum.

SERVIÇO

Roda de Choro com a Escola Pernambucana de Choro

Dia 7 de junho (sábado), das 11h às 12h

Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

Projeto “Observatório do Frevo” – Visita conversada pela exposição “Frevo Vivo”

Com Luiz Vinícius Maciel, Rebeca Gondim e Rafael Marques

Dia 7 de junho (sábado), às 15h

Acesso gratuito mediante inscrição online.



Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

