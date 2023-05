A- A+

Museu Paço do Frevo suspende visitações nesta quarta-feira (24) após fortes chuvas no Recife; saiba mais Museu segue alertas da Prefeitura do Recife

O Paço do Frevo anunciou em nota circulada nas redes sociais a suspensão das atividades e visitações desta quarta-feira (24) devido as fortes chuvas que atingem o Recife e Região Metropolitana, seguindo o estado de alerta máximo da Prefeitura do Recife.

Leia nota na íntegra:

"As chuvas fortes que atingem o Recife e a Região Metropolitana impossibilitam o funcionamento pleno do museu nesta quarta-feira, 24 de maio. Para assegurar o bem-estar tanto dos colaboradores do museu quanto da comunidade que nos acessa, o Paço não abrirá para visitação, acolhendo os alertas da Prefeitura do Recife. O Frevo, mesmo no seu balanço trôpego, é uma manifestação do equilíbrio e dos passos firmes e seguros. A sombrinha, nosso símbolo da alegria, hoje cuida de quem faz a festa e em breve retorna ao cortejo. Até já."

