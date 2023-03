A- A+

Cultura Paço do Frevo tem entrada gratuita e programação especial no aniversário do Recife Celebração no museu também terá performance das passistas Inaê Silva e Marcela Felipe. No sábado (11), o esquenta será com as visitas temáticas, aulas de música e ensaio do espetáculo "Negras Aboto"

Para festejar os 486 anos da capital pernambucana, o Paço do Frevo estará com acesso gratuito para todos os públicos durante todo o horário de funcionamento deste domingo (12), das 11h às 18h. A programação comemorativa conta, ainda, com visitas mediadas temáticas à exposição “Frevo Vivo”, na ala térrea, intituladas “Doses de Frevo”. No encontro, os educadores do museu abordarão a ligação entre territórios e agremiações como Galo da Madrugada, Batutas de São José e Vassourinhas de Olinda sob a temática “Territórios e Agremiações do Frevo”.



Em seguida, haverá vivências em dança (aulas curtas para quem quer aprender os passos iniciais do Frevo), ao ar livre, abertas a todas as idades, na Praça do Arsenal, com condução do passista Henrique Braz. Recifenses e turistas poderão curtir a casadinha “Doses de Frevo” e vivência em dança na sequência nos horários das 11h, 12h, 14h e 15h.

Às 16h, a programação gratuita de aniversário da cidade no museu continua, seguindo com as ações protagonizadas pelas mulheres neste mês de março. O projeto do Paço “Panorama em Dança” receberá a “Performance Locomotivas”, um duo das artistas da dança e passistas Inaê Silva e Marcela Felipe. “Performance Locomotivas” é uma provocação em videoarte que trança a linha do tempo, evocando as memórias dos corpos que ferveram pelas curvas do Recife.



Inaê e Marcela farão uma intervenção ao vivo dançando simultaneamente à videodança. A iniciativa das artistas é uma metáfora que fornece energia necessária para o movimento do trem, carregando nos corpos quantidades infindas de movimentos, avançando nos traçados percussivos da história do Frevo. Com chegadas e partidas, provoca o público a viajar pelas palavras, pelos passos e movimentos dos corpos e da luz num estado de improviso.



Esquenta

Um dia antes, no sábado (11), também haverá programação especial para esquentar para o aniversário do Recife. Serão oferecidas as “Doses de Frevo” com a mesma temática especial (“Territórios e Agremiações”) e, na sequência, o público poderá

curtir as vivências em música, com o percussionista e educador social Marcio Rastaman. A casadinha “Doses de Frevo” e vivências em música será oferecida nos mesmos horários do domingo (12): 11h, 12h, 14h e 15h. O que muda no sábado (11) é que o acesso ao museu para as “Doses de Frevo” será mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).



Às 16h, o Paço recebe o espetáculo “Negras Aboto” para um ensaio aberto. Protagonizado pelas dançarinas Raquel Araújo e Islene Martins, mulheres negras da periferia, o trabalho homenageia a ancestralidade, as raízes e as intersecções sobre os corpos femininos negros. Compõem a peça 19 mulheres negras da periferia ligadas aos terreiros de religiões de matriz africana. A cantora Isaar França é convidada do espetáculo.



Juntas, Raquel e Islene trazem ao palco mitos e forças dos orixás Oxum e Xangô, embaladas pelos movimentos inspirados na salsa e nas danças de culturas afro-brasileiras. A poesia também é destaque na peça, com textos das poetisas Edgleice Barbosa e Pollyanne Carlos. O acesso a “Negras Aboto” é mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).

