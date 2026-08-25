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MUSEU Paço do Frevo celebra 1,5 milhão de visitantes com show neste sábado (29) Espaço, no Bairro do Recife, recebe o grupo Pernambucaneando com repertório que homenageia Braúlio de Castro

É de Pernambuco o Frevo e o espaço que salvaguarda o Patrimônio Imaterial da Humanidade em reverência, e o ano todo, e que passa a registrar a marca de 1,5 milhão de visitantes.



Trata-se do Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, museu público municipal mais visitado do Recife.

Para celebrar o feito, neste sábado (29), às 16h, o grupo Pernambucaneando faz show no terceiro andar do equipamento cultural, no palco denominado Praça do Frevo, dentro da agenda "Sábado no Paço".

No repertório, a mescla de música autoral e tradicional do cancioneiro pernambucano dão o tom com cancioneiro do compositor Bráulio de Castro (1942-2021), homenageado na apresentação. Ele, se por aqui estivesse, teria completado 84 anos no último 18 de agosto.





TRABALHO DIÁRIO

Para Luciana Félix, diretora do Paço - equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) - atingir a marca de 1,5 milhão de visitantes é consequência de um trabalho diário.

"É uma alegria para nós do Paço do Frevo e do IDG alcançar esse número de visitantes no museu. Isso é fruto de um trabalho diário para difundor, salvaguardar e movimentar a cadeia do Frevo durante todo o ano através de exposições, ações, formações e programações artísticas que encantam e convidam as pessoas a nos visitarem e estarem junto conosco", pontua ela.

PARA BRÁULIO

A homenagem ao compositor Bráúlio de Castro ganha relevância, também, por ter sido ele um dos fundadores do grupo Pernambucaneando junto à cantora, compositora e violonista Fátima de Castro - sua companheira por três décadas e com quem gravou pelo menos setenta discos.



A propósito, Fátima assegura que cantar o repertório construído por ela e Bráulio não tem tom choroso, mas de felicidade.

“Continuar esse trabalho é como estar com ele. Ele não está visível, mas está junto a mim. Cantar o nosso repertório, divulgá-lo, é, para mim, como se eu estivesse caminhando com ele. Então, não tem um tom choroso, eu não fico triste, fico feliz por estar fazendo o que ele mais amava”, conta.

Os frevos "Banjo de Narcísio", "Sessenta Carnavais", esta dedicada a Expedito Baracho (1935-2017) e "Lessa Vem Aí", feita para o Maestro Lessa (1936-2025), um dos parceiros de Bráulio, são algumas das canções que integram o repertório da apresentação.

Fátima de Castro, aliás, estará presente na celebração junto ao coro de vozes femininas regidas pelo maestro Parrô Mello.



Ela também será incumbida de fazer a leitura de textos sobre artistas importantes para o Frevo.

“O Paço do Frevo foi um grande sonho de Bráulio de Castro que se realizou. Antes, ele reclamava que no Recife não havia um lugar em que se pudesse conhecer o Frevo”, conta ela sobre o museu.

O PAÇO

Dedicado ao Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o Paço do Frevo é o Centro de Referência em Salvaguarda do ritmo, com reconhecimento do Iphan.



Com ações diversas e projetos de valorização do ritmo do Carnaval de Pernambuco, o museu atua também em atividades na área de pesquisa e formação em dança e música, além de promover a difusão das agremiações e orquestras através da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.





Cérdito: Hugo Muniz/Paço do Frevo

Sob gestão do IDG e como equipamento da Prefeitura do Recife, o Paço é também iniciativa da Fundação Roberto Marinho e tem fomento da Lei Rouanet, além de apoios, parcerias e patrocínios diversos.



SERVIÇO

Show do grupo Pernambucaneando no "Sábado no Paço" celebra marca de 1,5 milhão de visitantes no Paço do Frevo

Quando: Sábado, 29 de agosto, às 16h

Onde: Paço do Frevo (3º andar/Praça do Frevo) - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Acesso mediante ingreso do museu (a partir de R$ 5)

Informações: @pacodofrevo // pacodofrevo.org,br

Visitação:

De terça a sexta, das 10h às 18h | sábado e domingo, das 11h às 19h

Acesso gratuito às terças-feiras





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