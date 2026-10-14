Padang celebra três décadas de trajetória com festa no Parador e convidados do pagode
Evento acontece neste sábado (17) na Arena Recomeço, Bairro do Recife
A geração do pagode dos anos de 1990 pode matar a saudade dos tempos do Padang neste sábado (17) na Arena Recomeço, no Bairro do Recife, para festa dos 30 anos de um dos grupos mais conhecidos do subgenêro do samba.
Com participações de Chrigor, Márcio Art, Quarenta+ e Trasamba, a festa tem início a partir das 16h e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Evenyx.
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Participações
Para incrementar a celebração, nomes clássicos do pagode sobem ao palco e movimentam a festa com repertório conhecido do público.
A exemplo de Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba e Márcio Art, que já foi do Art Popular.
SERVIÇO
30 anos do Grupo Padang
Com participações de Chrigor, Márcio Art, Quarenta+ e Trasamba
Quando: sábado (17), a partir das 16h
Onde: Arena Recomeço (Parador), Bairro do Recife
A partir de R$ 45 via Evenix