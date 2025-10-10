Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Novelas

Padre dá 'bronca' em fiéis após pedidos de oração para Odete Roitman, de 'Vale tudo'

Pároco de igreja em Santa Catarina chama atenção para a diferença entre ficção e realidade depois de receber solicitações de rezas para vilã

Reportar Erro
A morte da vilã Odete Roitman vai movimentar últimos capítulos de ''Vale Tudo''A morte da vilã Odete Roitman vai movimentar últimos capítulos de ''Vale Tudo'' - Foto: Beatriz Damy/TV Globo

Diante da repercussão da reta final de " Vale tudo" — e da possibilidade da vilã Odete Roitman ( Debora Bloch) ter forjado a própria morte e ainda estar viva, como espectadores vêm especulando —, há quem recorra à... igreja. Isso mesmo. Na última quinta-feira (9), o padre Cleber Pagliochi, da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, deu uma "bronca" em fiéis ao reclamar do excesso de pedidos de oração para a vilã da novela. O caso, é claro, acabou viralizando nas redes sociais.

"Informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé", ressaltou.

Leia também

• "Vale Tudo": OAB se manifesta após cenas com depoimentos de suspeitos de matar Odete Roitman

• Malu Galli sobre relação com Debora Bloch em ''Vale Tudo'': ''muita parceria e intimidade''

• Como foi a morte de Odete Roitman em 1988? Veja as diferenças em ''Vale Tudo''

Até o dia 17 de outubro, data em que vai ao ar o último capítulo de "Vale tudo", a novela manterá o suspense sobre quem matou Odete Roitman. Nas redes sociais, internautas se dedicam a juntar "pistas" que esclareçam o assassinato da vilã. Uma das apostas é de que a personagem permanece viva, vivíssima — e que ela teria arquitetado a própria morte para curtir dias de descanso, longe da família, enquanto todos acham que ela não mais existe.

Mas tudo isso é pura ficção, como reforça o padre Cleber Pagliochi. O pároco se surpreende com o fato de que precisa lembrar, para alguns fiéis, a diferença entre ficção e realidade. Mas sem deixar de lado a graça. "Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança — e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho. Com gratidão, bom humor e fé, acrescentou ele, no informe aos frequentadores da igreja.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter