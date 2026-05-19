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FAMOSOS Padre se desculpa publicamente com família de Preta Gil após falas consideradas intolerantes O religioso havia associado a morte da cantora às religiões de matriz africana, provocando forte repercussão nas redes sociais

O padre Danilo César, da paróquia de Areial, no Agreste da Paraíba, fez um pedido público de desculpas à família de Preta Gil após as declarações polêmicas feitas durante uma homilia em 2025. A retratação ocorreu durante a celebração do Dia das Mães e integra um acordo firmado na Justiça com os familiares da artista.

Na ocasião, o religioso havia associado a morte da cantora às religiões de matriz africana, provocando forte repercussão nas redes sociais e acusações de intolerância religiosa. Agora, diante da repercussão do caso e dos desdobramentos judiciais, Danilo César reconheceu publicamente que suas falas foram ofensivas e inadequadas.

Pedido de desculpas ocorreu durante missa

A retratação foi lida integralmente pelo padre durante a missa transmitida ao vivo pelo YouTube da paróquia. No pronunciamento, ele admitiu que suas declarações causaram sofrimento à família de Preta Gil.

"Reconheço que minhas palavras foram ofensivas, inadequadas e que causaram dor aos familiares de Preta Gil", afirmou o religioso durante a leitura do texto.

Além de citar diretamente os familiares da cantora, incluindo Gilberto Gil e Flora Gil, o padre também se desculpou pela forma como se referiu às religiões de matriz africana.

"Todas as pessoas merecem respeito"

Durante a retratação, Danilo César destacou a importância da liberdade religiosa e afirmou que todas as formas de fé devem ser respeitadas.

"A liberdade religiosa é um dos pilares dos direitos humanos", declarou.

O religioso também reconheceu a relevância histórica e cultural das religiões de matriz africana no Brasil, afirmando que elas fazem parte da diversidade do povo brasileiro. Ao final da fala, ele garantiu que não pretende repetir declarações semelhantes.

O que motivou as desculpas

As falas do padre ocorreram em julho de 2025, poucos dias após a morte de Preta Gil em decorrência de complicações de um câncer colorretal. Durante a homilia, Danilo César questionou publicamente a fé da cantora e chegou a citar os orixás de maneira considerada ofensiva.

As declarações repercutiram fortemente nas redes sociais e motivaram denúncias por intolerância religiosa. Entidades ligadas às religiões afro-brasileiras classificaram o discurso como preconceituoso e ofensivo.

Na época, o vídeo da missa foi removido do canal da igreja após a repercussão negativa.

Acordos evitaram processo criminal

O pedido público de desculpas faz parte de um acordo firmado entre o padre e a família Gil na Justiça Cível do Rio de Janeiro O entendimento também prevê a doação de oito cestas básicas para uma instituição social.

Além disso, Danilo César já havia firmado anteriormente um acordo com o Ministério Público Federal (MPF), evitando responder criminalmente pelas declarações. Como contrapartida, ele assumiu compromissos ligados à promoção do diálogo inter-religioso.

Entre as medidas acordadas, o religioso participou de um ato inter-religioso realizado em fevereiro, que contou com a participação remota de Gilberto Gil. Na ocasião, o cantor classificou as falas do padre como uma "agressão" e defendeu o respeito à diversidade religiosa.

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