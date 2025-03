A- A+

PADRE FÁBIO DE MELO Pe. Fábio sobre gravação de DVD no Marco Zero: "Não poderia ser em outro lugar" Religioso grava nesta quinta (6) novo projeto no Bairro do Recife, após enfrentar depressão

O projeto mais especial de sua vida. É assim que o Pe. Fábio de Melo, 53, define a gravação de um no DVD, logo mais, nesta quinta-feiar (6), às 19h, no Marco Zero, Bairro do Recife.



O local, aliás, em sua literalidade, servirá para ele como uma espécie de ponto de partida, um renascimento, após fase revelada pelo próprio, como um “período muito difícil” em sua vida.

Recentemente o religioso mineiro contou sobre sua luta contra a depressão anunciando, inclusive, pausa em shows para tratar a doença do qual já havia sido acometido em outra ocasião.

“Não poderia ser em outro lugar, onde Recife nasceu, onde tudo começou, nós vamos gravar o projeto mais especial de minha vida. Vai ser uma noite linda”, promete o padre em vídeo divulgado para fazer o “chamamento” do público pernambucano para o evento, que terá acesso gratuito.







O evento tem produção da Farol Musical e apoio da Comunidade Obra de Maria, Prefeitura do Recife e Governo do Estado via Empetur.

O show, aliás, acontece no palco montado para o Carnaval da cidade, oficialmente encerrado nesta terça-feira (4). “Nós estamos levando a nossa programação visual, nosso iluminador”, contou Pe. Fábio.



Depressão

Foi por aqui, em show realizado na Arena de Pernambuco em janeiro último, que o Pe. Fábio de Melo revelou, para uma multidão de pouco mais de 40 mil pessoas que celebrava os 35 anos da Comunidade Obra de Maria, que havia sucumbido à depressão.

“Eu me encorajei a contar porque olhei nos olhos daquelas pessoas e encontrei amor. A gente só mostra a nossa alma quando se sente amado. E naquela noite eu me senti muito amado”, contou o pároco em entrevista a uma rádio local.



Ainda sobre a doença, e durante a apresentação na Arena, Fábio de Melo contou que o pensamento que o dominava, por causa da depressão, era a “vontade de deixar de viver”.



No entanto, e emocionado, na ocasião ele afirmou que ali estava nascendo de novo. “Esse é o primeiro minuto da minha nova vida”, proclamou ele, diante do público.



Essa não foi a primeira vez que o religioso enfrentou crises de depressão, além de síndrome do pânico. Em 2020 ele já havia passado pela doença

O DVD

Diante dos fatos que cercaram sua saúde mental nos últimos meses, a gravação do DVD hoje à noite no Recife, e com a simbologia do local, o Marco Zero, passa a ter um tom especial para o padre, que reforçou sobre este ser o “lugar ideal” para o novo trabalho.

“Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui.



(...) Eu quero convidar você para renascer comigo”, ressaltou, fazendo referência ao público que ele deseja encontrar na gravação do projeto.



Serviço

Gravação do DVD do padre Fábio de Melo

Quando: Quinta (6) às 19h

Onde: Marco Zero, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @obrademariaoficial

Veja também