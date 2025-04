A- A+

MÚSICA Padre Fábio de Melo fará show no Teatro Guararapes; veja data e valor dos ingressos Padre Fábio de Melo se apresenta no dia 1º de maio, no Teatro Guararapes, em Olinda

O Padre Fábio de Melo já se prepara para um novo encontro com os pernambucanos, após o grande sucesso da gravação de seu DVD no Marco Zero do Recife, em março. Na quinta-feira, dia 1º de maio, às 20h, ele se apresenta no Teatro Guararapes, em Olinda, com o espetáculo "Este Sou Eu".

O show promete emocionar o público com um repertório repleto de clássicos que marcaram sua trajetória, como "Onde Deus Possa me Ouvir", "Era uma Vez" e "Trem Bala".

Retorno aos palcos

Após um período desafiador, em que enfrentou a depressão, Padre Fábio de Melo retorna aos palcos, acompanhado por oito músicos em cena, e emociona o público com um repertório que celebra a vida, a fé e a superação.

Durante duas horas, o religioso interpreta canções que unem fé e música popular brasileira, e envolvem a plateia em uma atmosfera de esperança, amor e gratidão.

Padre Fábio de Melo

Com mais de 25 anos de carreira, Padre Fábio de Melo acumula mais de 3 milhões de CDs e 3,5 milhões de livros vendidos, além de quase 26 milhões de seguidores no Instagram.

Seu novo show traz sucessos como Nas Asas do Senhor, Deus Cuida de Mim, Tudo é do Pai e a inédita Este Sou Eu, além de momentos de interação e cumplicidade com a plateia em músicas como Terra Seca, Basta Querer e Noites Traiçoeiras.

A apresentação conta com uma banda formada pelos músicos Rafael Maia (teclados e direção musical), Magoo (guitarra e violão), Daniel Ferrer (baixo), Roberto Marçal (bateria), Rômulo Santiago (trombone), Ricardo Abreu (trompete) e Thiago Rocha (saxofone e flauta).

"Este Sou Eu"

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Guararapes e pelo site Cecon Tickets. Os valores variam conforme os setores: Plateia A (R$ 250 / R$ 125 meia-entrada), Plateia B (R$ 200 / R$ 100 meia-entrada) e Balcão (R$ 180 / R$ 90 meia-entrada).

Para garantir a meia-entrada, é necessário apresentar documentos específicos, como a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) para estudantes, Cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência, ID Jovem para jovens de baixa renda (15 a 29 anos) e documento de identidade para idosos e menores de 12 anos.

