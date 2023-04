Padre Fábio de Melo pede desculpa após receber críticas de gordofobia

Nesta sexta-feira (14), após uma postagem feita nas suas redes sociais, o cantor e sacerdote católico Padre Fábio de Melo foi acusado de gordofobia. Na publicação, o artista ria de vídeo um rapaz obeso caindo sobre outro na praia.

O influenciador Jorge Bentes, da página eucanseidesergordo, na qual ele relata sua luta ao emagrecer 80 quilos e conscientiza pessoas sobre o preconceito, compartilhou um vídeo criticando o padre. "Fabio de Melo, ame ao próximo como a ti mesmo", comentou.

Fábio reconheceu seu erro e tirou o vídeo do ar. Além de ter pedido desculpas diretamente ao Jorge e outras pessoas que possam ter se sentido ofendidas.

“Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão – sentir com o outro – é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro”, escreveu.