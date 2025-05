A- A+

FÉ E MÚSICA Padre Fábio de Melo reencontra o público pernambucano após gravar DVD no Marco Zero O cantor e sacerdote católico apresenta o show "Este Sou Eu", nesta quinta-feira (1º), no Teatro Guararapes

Menos de dois meses depois de levar milhares de fiéis ao Marco Zero do Recife para a gravação do seu DVD, o padre Fábio de Melo já está novamente em Pernambuco. O reencontro com o público daqui ocorre no Teatro Guararapes, nesta quinta-feira (1º), às 20h.

“Pernambuco tem uma característica muito marcante na nossa agenda, que é o acolhimento. Os shows nas cidades que nos recebem pelo Interior do estado são sempre muito calorosos. Então, toda vez que temos a oportunidade de estar aqui nós entramos em contato com esse acolhimento tão característico de vocês”, aponta o sacerdote.

Em Olinda, Fábio de Melo apresenta “Este Sou Eu”, seu mais novo espetáculo, com duração de duas horas. Segundo o artista e religioso mineiro, o retorno às terras pernambucanas ocorre de forma mais intimista, possibilitando “contar a história de um jeito diferente, com mais calma e demora”.

Assim como a gravação no Marco Zero, a nova turnê celebra a superação vivida pelo padre, que não esconde ter enfrentado uma depressão. Incluindo canções que não estavam presentes na apresentação de março, o repertório reflete esse momento que o sacerdote classifica como um “renascimento” para ele e sua banda.

“É muito interessante a simbiose que a gente vive. Quando eu adoeci, alguns deles também adoeceram junto comigo, tamanha é a comunhão que nós temos uns com os outros”, afirma Fábio, que sobe ao palco acompanhado de oito músicos.

Unindo arte e fé, Fábio sempre mescla em seus shows canções com letras religiosas e sucessos da música popular brasileira. Não será diferente com o público do Teatro Guararapes, que poderá ouvir hits como “Deus Cuida de Mim”, “Tudo é do Pai”, “Era uma Vez” e “Trem Bala”.

“Muitas vezes, não encontro no repertório cristão algumas coisas que eu gostaria de dizer. Às vezes, quero falar sobre a necessidade de recomeçarmos, por exemplo, e você descobre que tem um samba que canta isso e que nos ajuda a falar sobre o que essencialmente está no evangelho”, analisa.

Da parte secular do seu setlist, Fábio destaca ainda um sucesso do pernambucano Alceu Valença. “‘Anunciação’ é uma das coisas mais religiosas que eu ouvi na minha vida. Quando escuto, faço toda uma leitura da espera cristã pela volta de Jesus. É como se eu estivesse incorporando a presença de Deus em mim e ouvindo os sinais dele por todos os lugares. É muito empobrecedor, do ponto de vista existencial, se limitar a achar que Deus só pode ser encontrado nos templos e nos discursos religiosos”, defende.

Com mais de 20 anos de sacerdócio e carreira musical, trabalhados simultaneamente, o mineiro é categórico ao afirmar que é, antes de tudo, um evangelista. “Por mais que hoje o mundo seja movido pela cultura da imagem, eu nunca posso permitir que as pessoas me reduzam a uma pessoa que tem notoriedade no que faz. Sou um padre, cuja missão é a evangelização e que, por acaso, faz isso com a arte, porque acho que é o melhor recurso que eu poderia ter. Quando o público vai me encontrar como artista, tenho certeza que ele já está consciente disso”, assegura.

Apesar da agenda cheia, o padre não está alheio ao atual momento da Igreja Católica, que aguarda a realização de um conclave. “Francisco trouxe à tona a importância da simplicidade, da religião que nos torna irmãos e que não nos faz perguntar quem é o outro antes de amá-lo. E como o mundo acolheu com muito amor essa mudança provocada por ele, acho que qualquer cardeal que receber a função de sucedê-lo vai pensar muito sobre a oportunidade que terá de dar continuidade à belíssima reforma que Francisco, o papa, fez nos nossos tempos”, acredita.

Serviço:

Show “Este Sou Eu”, de padre Fábio de Melo

Quando: hoje, às 20h

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90, à venda no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

