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Preta Gil Padre processado pela família de Preta Gil por intolerância e racismo religioso fecha acordo Em homilia transmitida ao vivo, sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás em nome da filha? 'Cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?', declarou Danilo César, no ano passado

Processado pela família de Gilberto Gil após declarações consideradas ofensivas à memória de Preta Gil e às religiões de matriz africana, o padre paraibano Danilo César, de 32 anos, fechou acordo com os familiares da cantora, prevendo uma retratação pública e a doação de oito cestas básicas.

Danilo César ironizou, durante uma pregação transmitida ao vivo pelo canal no no YouTube da Paróquia de São José, em Areial, no Agreste da Paraíba, uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás em nome da filha, uma semana após sua a morte, em julho deste ano. Ordenado sacerdote em 2019, Danilo César publicamente, em tom de deboche: "Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?".

Preta Gil morreu em 20 de julho do ano passado, aos aos 50 anos, em Nova York, onde passava por um tratamento experiemental contra o câncer. Diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma, um câncer no intestino, cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a cantora chegou a anunciar que a doença estava em remissão. Em agosto de 2024, contudo, ela foi a público dizer que o câncer havia voltado em diferentes partes do seu corpo.

O vídeo com as ofensas viralizou e, diante da repercussão negativa, foi retirado do ar. Entre os termos da retratação cível acatados pelo padre, para evitar o pagamento de uma indenização estimada em R$ 370 mil, está um pedido de desculpas público, no qual ele deverá se retratar nominalmente a Gilberto Gil e demais familiares durante uma missa. A celebração será transmitida pelo canal oficial da Paróquia de Areial no YouTube, mesmo meio onde as ofensas foram propagadas originalmente. No pedido de desculpas, o padre deverá reconhece o teor ofensivo de suas declarações e admitir que suas falas “causaram dor aos familiares”. O acordo prevê ainda a doação de oito cestas básicas para uma instituição a ser indicada pela família Gil. O processo cível por danos morais tramita na 41ª Vara da Comarca do Rio de Janeiro.

O que aconteceu?

Durante a homilia, o sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás, divindades do candomblé e da umbanda, e questionou publicamente, em tom de deboche: "Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?". O vídeo, transmitido pelo canal da paróquia no YouTube, acabou viralizando e, diante da repercussão negativa, foi retirado do ar. O caso segue agora na Justiça.

A advogada Layanna Piau, representante da família Gil, confirmou que o processo foi formalizado e que o músico e seus familiares pedem uma indenização de R$ 370 mil por danos morais, com base nas leis que tipificam intolerância e racismo religioso.

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