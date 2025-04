Paes anuncia U2 na Praia de Copacabana em 2026 e diz que vai tentar Beyoncé

A- A+

O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta quinta-feira (24) que a banda irlandesa U2 será a atração de 2026 do evento Todo Mundo no Rio em maio, na Praia de Copabana, no Rio de Janeiro.



O anúncio foi feito em apresentação no Roxy Dinner Show no evento Rio de Janeiro a Janeiro que apresenta o calendário de eventos da cidade de 2025.

— O Luiz Oscar Niemeyer sabe que fechando eu vazo na hora nos stories. Vamos tentar no futuro a Beyoncé. Se a gente conseguir vou ser o rei dos gays — brincou Paes.

Será a segunda vez da banda irlandesa no Rio.



O primeiro show foi no dia 27 de janeiro de 1998, no antigo Autódromo de Jacarepaguá. A apresentação foi parte da turnê PopMart e atraiu um público de 66.949 fãs, lotação máxima estipulada para o evento.

Veja também