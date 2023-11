A- A+

AGENDA CULTURAL Pagode do Menos é Mais no Recife e Léo Santana no Litoral Sul são destaques do roteiro; confira Além de shows, agenda do fim de semana também tem espetáculo teatral, circo, exposições e estreia do cinema

Tem aquele pagodinho maroto no Recife mas também tem a quebradeira de Léo Santana no Litoral Sul pernambucano, mais precisamente em Maracaípe, em Porto de Galinhas. Pra variar, a agenda cultural do fim de semana tá para tooooodos os gostos e estilos, dos praieiros aos que preferem a elegância de um espetáculo que envolve o Balé Russo e o Lago dos Cisnes.



Recife tem disso, né? É tudo junto e misturado, porque agradar a "gregos e troianos" é um negócio que a capital do País Pernambuco faz e muito bem.



E olhe que nem foram citados aqui os espetáculos teatrais, as exposições e mostras em cartaz, além das estreias no cinema e de outro muuuundo de shows por aí afora.



Confere aí!

CINEMA

Crédito: Desirée do Vale

"Mussum, o Filmis"

Sinopse: Cinebiografia brasileira dirigida por Silvio Guindane e roteirizada por Paulo Cursino, com base no livro "Mussum - uma história de Humor e Samba", de Juliano Barreto. A trama mostra a história real da vida e trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente apelidado de Mussum - interpretado, no filme, pelo ator Ailton Graça.

Crédito: Divulgação

"Taylor Swift: The Eras Tour"

Sinopse: Gravação dos shows da The Eras Tour, performada pelo fenômeno mundial Taylor Swift. A cantora lançou seu primeiro álbum em 2006, enquanto ainda estava associada à gravadora Big Machine Records. O filme documenta três apresentações de Swift no SoFi Stadium, durante a turnê mundial de 2023/2024 - sexta na carreira de Taylor.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Ricardo Ribeiro

Churrasquinho do Grupo Menos é Mais

Quando: Sábado (4), a partir das 14h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos R$ 230 no Ingresse

Informações: @vemprochurrasquinho

Haloween Mundo Invertido

Com pop, rock, indir, funk 90's e hit's dos anos de 190, 1990 e 2000

Quando: Sábado (4), 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Nega do Babado é uma das atrações da festa | Crédito: Reprodução/Instagram

Anarquia

Com Nega do Babado, DJ's Lupe, Toca Raul, Mau Lopes e Orquestra do Avesso

Quando: Sábado (4), a partir das 16h

Onde: AMP 213 - Rua do Amparo, 213, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @amp.213

Agridoce - Festa na Rua

Quando: Sábado (4), a partir das 15h

Onde: Rua do Observatório, s/n - Próximo à Praça do Arsenal

Acesso gratuito

Lollipoprock Party

Quando: Sábado (4), 20h

Onde: Downtown Pub (ZN) - Rua Conselheiro Portela, 530, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855 // @downtownpubzn

Conde é uma das atrações da noite | Crédito: Divulgação

Grande Encontro do Brega

Com Conde Só Brega e Labaredas

Quando: Sábado (4), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9407-4431 // @fregerecife

The Beatles Abbey Road

Quando: Sábado (4), 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 151, Pina

Ingressos a partir de 80 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Léo Santana é uma das atrações do evento em Maraca | Crédito: Reprodução

Bikini e Borogodó

Com Léo Santana, Felipe Amorim, Locos, Rafa In Samba e Alê Salles

Quando: Sábado (4), 16h

Onde: Praia de Maracaípe (Porto de Galinhas)

Ingressos a partir de R$ 400 no site Bilheteria Digital

Ensaio do Bloco CDU Folia

Com Conde Só Brega, Beleza Pura e Os Neiffs, entre outras atrações

Quando: Sábado (4), 19h

Onde: Empório Universitário - Av. Professor Luíz Freire, 600, Cidade Universitária

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Felp 22 | Crédito: Reprodução/Instagram

Baile do Polêmico

Com Felp 22

Quando: Sábado (4), 21h

Onde: Lounge Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade

Ingressos a partir de R$ 40 no site Blheteria Digital

Informações: (81) 98597-1267 // (81) 9 9997-7650

Espetáculo Circense - "A Boba - Uma Jornada", com Luíza Fontes (Palhaça Gardênia)

Quando: Sábado (4) e Domingo (5), 16h

Onde: Parque da Macaxeira (sábado) e Parque Dona Lindu (domingo)

Acesso gratuito

Cia de Dança Artefolila - 30 Anos de Diversidade Artística e Compromisso Social

Quando: Sexta-feira (3) e Sábado (4)

Onde: Praça da Esperança (Cordeiro), na sexta-feira, 15h30 com cortejo e roda de terreiro e Praça do Morro da Conceição, no sábado, 16h, com roda de terreiro

Acesso gratuito

TEATRO

Crédito: Laís Rilda

"Peripécias" - Projeto Teatro na Roda

Quando: Sexta (3), às 20h e Sábado (4), 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), no Sympla e na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo

Nila Agra em, "Sem Controle" - Stand Up Comedy

Quando: Domingo (5), 19h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

"O Lago dos Cisnes - Inéditos Os Melhores Momentos"

Balé Russo

Quando: Sexta-feira (3), às 16h30 // 19h // 21h15

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos a partir de R$ 112 no site Blue Ticket

Projeto Presépio de Mamulendo Flor Mimosa

Quando: Sábado (4) e Domingo (5)

Onde: Parque da Macaxeira, no sábado e no Parque 13 de Maio, no domingo, a partir das 15h

Acesso gratuito

EXPOSIÇÃO

Crédito: Elizabeth Bandeira

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: a partir de sexta-feira (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Quando: até 26 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h

"Vicente Silva: A Arte que se faz do Cotidiano, o Cotidiano que se faz Arte"

Quando: até 29 de dezembro

Ode: Galeria 180arts - Rua da Guia, 207, 1° Andar, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h30 e aos domingos, das 14h às 18h



