RANKING Pagode quebra hegemonia sertaneja e lidera ranking das 50 músicas mais ouvidas de 2025 Levantamento aponta domínio de artistas brasileiros no streaming, crescimento de gravações ao vivo e diversidade de gêneros entre as 50 faixas mais populares do ano

Pela primeira vez em quase uma década, o topo do ranking anual das músicas mais reproduzidas nas plataformas digitais no Brasil mudou de mãos.

Em 2025, o pagode assumiu a liderança da lista divulgada pela Pro-Música (associação que reúne as principais gravadoras e produtoras fonográficas do País) e interrompe uma sequência de sete anos consecutivos com o sertanejo à frente.

O primeiro lugar ficou com “P do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais, em parceria com Simone Mendes. Na sequência, aparecem “Tubarões (Ao Vivo)”, de Diego & Victor Hugo, e “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”, novamente do Menos é Mais, que completa o pódio.

Top 10

A composição do Top 10 reflete um cenário plural do consumo musical brasileiro. Além do destaque do pagode, a lista reúne faixas do universo urbano, como trap e funk, canções sertanejas e um representante do forró, evidenciando a convivência entre gêneros tradicionais e contemporâneos nas plataformas de streaming.

Entre os artistas com maior presença no ranking geral das 50 músicas mais tocadas do ano estão o Grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano, ambos com cinco faixas cada. Simone Mendes aparece logo em seguida, com quatro canções.

Ao Vivo

Outro dado relevante do levantamento é o protagonismo das gravações feitas em shows. Das 50 faixas listadas, 27 são registros ao vivo, com forte concentração no sertanejo. O número indica a preferência do público por performances que recriam, no ambiente digital, a atmosfera dos palcos e da experiência coletiva dos espetáculos.

No campo do funk e da música urbana, chama atenção o alto volume de colaborações, reunindo diversos artistas em uma mesma faixa. Esse modelo, baseado em parcerias e intercâmbio de públicos, segue como motor de criação de hits.

Paralelamente, ritmos como arrocha, piseiro e outras expressões similares ampliam sua circulação nacional e reforçam a diversidade como marca central do streaming no país.

Predomínio da música brasileira

A produção nacional domina amplamente o ranking: 47 das 50 músicas mais ouvidas em 2025 são brasileiras, o equivalente a 94% da lista.

Apenas três faixas internacionais aparecem no levantamento: “Die With A Smile”, de Lady Gaga & Bruno Mars (14ª posição), “Ordinary”, de Alex Warren (47ª), e “Lose Control”, de Teddy Swims (48ª).

Os dados foram compilados pela BMAT e combinam, de forma ponderada, informações das principais plataformas de streaming em operação no Brasil, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

Léo Foguete em alta

Com duas músicas/três faixas entre as 50 mais ouvidas do país em 2025, Léo Foguete se destaca como um dos nomes em ascensão no ranking divulgado pela Pro-Música.

O artista aparece na lista com “Cópia Proibida”, 10ª colocada no ranking, e “Última Noite” (que aparece na lista em duas versões), reafirmando sua força tanto em lançamentos autorais quanto na capacidade de dialogar com o grande público do streaming.

A presença no levantamento indica a consolidação de Léo Foguete no cenário musical nacional e evidencia a boa receptividade de seu repertório. que transita com naturalidade pelo universo do pop popular brasileiro e conquista espaço entre artistas já estabelecidos no mercado.

Confira a lista:

P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi

Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela

Cópia Proibida – Léo Foguete

Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes

Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar

Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk

Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto

Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes

Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador

Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

Última Noite – Léo Foguete

Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan

Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner

Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima

Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário

Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes

Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo

Última Noite – Nattan & Léo Foguete

Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho

Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano

Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima

Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker

Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

Ordinary – Alex Warren

Lose Control – Teddy Swims

Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo

Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix

*Com informações da assessoria

