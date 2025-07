A- A+

MÚSICA Pagode retoma liderança do sertanejo entre as músicas mais ouvidas do Brasil no primeiro semestre Grupo Menos é Mais lidera o ranking com "Coração partido", versão de "Corazón partío", sucesso do cantor espanhol Alejandro Sanz

O brasileiro segue ouvindo, principalmente, música brasileira e o pagode tomou a liderança do sertanejo no gosto nacional. Essas são duas das revelações da lista das 50 músicas mais ouvidas no Brasil durante o primeiro semestre de 2025, revelada pela Pro-Musica.

Segundo a lista, "Coração partido", do grupo Menos é Mais — uma versão de "Corazón partío", sucesso do cantor espanhol Alejandro Sanz —, foi a mais ouvida do semestre, deixando o funk e o sertanejo na disputa pelas outras posições do top 10.

O funk e o trap confirmaram sua força como ritmo do momento, com "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto; e "Fui Mlk", Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs; na 2ª e 3ª posições. Na sequência, vem o sertanejo com "Tubarões", de Diego & Victor Hugo; e "Última Saudade", de Henrique & Juliano; em 4 º e 5º.

A lista da Pro-Musica, entidade que representa as maiores empresas de produção musical fonográfica em operação no país, foi feita a partir de dados de plataformas como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

O Top 10 ainda conta com uma canção do gênero arrocha, "Resenha do arrocha", sucesso do cantor baiano J. Eskine e de Alef Donk.

Raros gringos

"Die With A Smile", parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars, é a única música internacional entre as dez mais ouvidas. A artista norte-americana se apresentou este ano, na praia de Copacabana, para mais de dois milhões de pessoas — o que garantiu sua entrada para o Guinness Book com o maior público da história em um show de artista feminina.

Já o cantor havaiano realizou 14 shows no país, em 2024, com a turnê "Bruno Mars: Live in Brazil", que passou pelo Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Os dois aparecem novamente na 47ª posição com "Apt.", de Rosé e Bruno Mars e na 48ª com "Abracadabra", de Lady Gaga.

Conheça as 50 músicas mais ouvidas no Brasil neste primeiro semestre:

"Coração Partido (Corazón Partío)" (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

"Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim" (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

"Fui Mlk" (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

"Tubarões" (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

"Última Saudade" (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

"Apaga, Apaga, Apaga" (Ao Vivo) – Danilo & Davi

"Resenha do Arrocha" – J. Eskine, Alef Donk

"Mãe Solteira" (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

"Barbie" – Mc Tuto & Dj Glenner

"Die With A Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars

"Cópia Proibida" – Léo Foguete

"Última Noite" – Léo Foguete

"Última Noite" – Nattan & Léo Foguete

"Apaguei Pra Todos" (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto

"Sei Que Tu Me Odeia" – Anitta, Mc Danny, Hitmaker

"Descer Pra Bc" – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

"Saudade Burra" (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes

"Mtg Na Imaginação" – Dj Topo & Mc Livinho

"Cantada Boba" (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

"Do Job" – Mc Tuto & Grelo

"2025" – Mc Tuto & Dj Oreia

"Pilantra e Meio" – Eric Land & Natanzinho Lima

"Entregador de Flor" (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

"Amigo da Minha Saudade" (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

"Penélope Charmosa 2" – Boladin 211, Dejinha & Mc Rick

"Fantasma" (Feat. Ana Laura Lopes) – Gordão Do Pc, Mc Leozin, Mc Menor Dn

"Malvadinho" – Mc Luuky & Dj Jb Mix

"Me Ama ou Me Larga" (Ao Vivo) – Simone Mendes

"Ilusão de Ótica" (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela

"Tando" – Nuzio Medeiros, Henry Freitas & Kadu Martins

"Arruma um Bão" – Israel & Rodolffo

"Mentirosa" (Ao Vivo) – Hugo & Guilherme, Wesley Safadão

"Puta é Só Um Detalhe" – Dj Douglinhas, Dj Miller Oficial & Mc Torugo

"Descer" – Kew, Dj Lk Da Escócia

"Gosta de Rua" (Ao Vivo) – Felipe E Rodrigo

"Seja Ex" (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

"365 Dias (Vida Mansa)" (Feat. Mc Bruno Ms, Mc Magal & Aaron Modesto) – Mc Marks, Mc Ryan Sp & Mc Jvila

"Medley De Igaratá 3" – Mc Negão Original, Dj Guh Mix & Dj Japa Nk

"P do Pecado" (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

"Mentira Estampada" – Wesley Safadão & Natanzinho Lima

"Observando Essa Salada" – Mc Cebezinho & Dj Yuri Pedrada

"A Danada Me Ligando" – Mc Cebezinho, Mc Kako, Mc Tuto & Dj Oreia

"Opa Cadê Eu" (Ao Vivo) – Clayton & Romário

"Veneno" (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

"Motinha 2.0" (Mete Marcha) – Dennis & Luísa Sonza

"Sujeito Homem" (Ao Vivo) – Guilherme & Benuto

"Apt." – Rosé (로제) & Bruno Mars

"Abracadabra" – Lady Gaga

"Tu Es + Águas Purificadoras" (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

"Pirocada Quente" – Mc Jvila, Mc Negão Original & Dj Dael

