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BBB 26 Assim como Ana Paula, participante do BBB 2 decidiu permanecer no reality após morte de familiar Cida Moraes ouviu uma voz chamando seu nome minutos após a morte da irmã

Nos últimos dias de confinamento do BBB 26, Ana Paula Renault recebeu a notícia da morte do seu pai, Gerardo Renault, neste domingo (19). O caso não é inédito no reality show da TV Globo.

Fãs do programa relembram o luto vivido por Cida Moraes na segunda edição do programa, em 2002. Faltando poucas semanas para o fim do reality, a carioca perdeu a irmã, Glória Maria, que lutava contra um câncer.

Na época, Cida protagonizou uma experiência sobrenatural. No dia da morte da irmã, antes mesmo de ser comunicada pela produção, ela estava deitada no gramado quando ouviu uma voz chamando seu nome.

"Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Aonde? Aonde? Aonde? Quem está chamando? É da casa?", perguntou a ex-BBB. No mesmo instante, ela se levantou rapidamente e começou a procurar a voz.

A participante foi informada do falecimento da irmã pela produção no mesmo dia, mas decidiu permanecer na casa. Em interação ao vivo com Pedro Bial, o apresentador revelou que o momento em que Cida ouviu a voz na área externa ocorreu cerca de 45 minutos após a morte de Glória.

No domingo (19), Ana Paula Renault chegou a dizer a Juliano Floss que ouviu a voz da própria mãe, que faleceu em 1998, durante o dia. "Ela falou que estava comigo, só isso. Faz mais de 30 anos que não vejo nada dela e hoje ela falou comigo", declarou.

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