Velório do pai de Ana Paula Renault ocorre nesta segunda-feira (20), em cerimônia aberta ao público
O corpo de Gerardo Renault, que é ex-deputado, será velado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
O velório do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, ocorre na manhã desta segunda-feira (20). A cerimônia ocupa o salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte.
O corpo do ex-deputado será sepultado no Cemitério do Bonfim, também na capital mineira, às 16h30. Gerardo Renault morreu neste domingo (19), aos 96 anos, enquanto a filha famosa está confinada no Big Brother Brasil.
Ana Paula recebe a notícia da morte no domingo. Ela decidiu continuar no reality e, por isso, não estará no velório do pai. A cerimônia será iniciada com um momento restrito à família e, em seguida, será aberta ao público.
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A causa da morte do político não foi informada pela família. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital Felício Rocho, com quadro de confusão mental, desidratação e infecção urinária.
Formado em Direito, Gerardo Renault iniciou sua trajetória política em 1951. Durante os anos de vida pública, exerceu mandatos de vereador, deputado estadual e deputado federal, além de ter concorrido ao cargo de vice-governador.
Ana Paula é filha do segundo casamento de Gerardo, com Maria da Conceição Machado Renault, que faleceu em 1998. Da mesma união, nasceu Maria Aparecida. O ex-deputado teve ainda outros três filho do primeiro casamento: Gisele, Rene e Cibele.