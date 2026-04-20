A- A+

BBB 26 Velório do pai de Ana Paula Renault ocorre nesta segunda-feira (20), em cerimônia aberta ao público O corpo de Gerardo Renault, que é ex-deputado, será velado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

O velório do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, ocorre na manhã desta segunda-feira (20). A cerimônia ocupa o salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte.

O corpo do ex-deputado será sepultado no Cemitério do Bonfim, também na capital mineira, às 16h30. Gerardo Renault morreu neste domingo (19), aos 96 anos, enquanto a filha famosa está confinada no Big Brother Brasil.



Ana Paula recebe a notícia da morte no domingo. Ela decidiu continuar no reality e, por isso, não estará no velório do pai. A cerimônia será iniciada com um momento restrito à família e, em seguida, será aberta ao público.





A causa da morte do político não foi informada pela família. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital Felício Rocho, com quadro de confusão mental, desidratação e infecção urinária.

Formado em Direito, Gerardo Renault iniciou sua trajetória política em 1951. Durante os anos de vida pública, exerceu mandatos de vereador, deputado estadual e deputado federal, além de ter concorrido ao cargo de vice-governador.

Ana Paula é filha do segundo casamento de Gerardo, com Maria da Conceição Machado Renault, que faleceu em 1998. Da mesma união, nasceu Maria Aparecida. O ex-deputado teve ainda outros três filho do primeiro casamento: Gisele, Rene e Cibele.

Veja também