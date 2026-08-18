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LUTO Pai da filha de Hayden Panettiere lamenta morte da atriz: "Foi parte importante da minha vida" Ex-marido da atriz, o ex-boxeador pediu privacidade à família

Wladimir Klitschko, pai da filha de Hayden Panettiere, publicou uma mensagem de pesar após a morte da atriz, aos 36 anos, neste fim de semana. Ex-companheiro de Hayden, o ex-boxeador afirmou que a família está em "um momento de profundo choque e luto" e disse que, apesar de os dois não serem mais um casal, ela continuava sendo uma parte importante de sua vida e a mãe de sua filha, Kaya.

"Ela deixou este mundo cedo demais. Hayden foi, embora não seja mais minha companheira, uma parte importante da minha vida e a mãe de nossa filha, Kaya", escreveu.

Klitschko afirmou ainda que pretende preservar a memória da atriz para a filha do casal.

"Para nossa filha, Kaya, sempre falarei de sua mãe com respeito e farei questão de que ela se lembre da pessoa que Hayden foi".

Klitschko destaca carreira da atriz

Na mensagem, Klitschko também destacou a trajetória profissional de Hayden e as dificuldades que ela enfrentou ao longo da carreira.

"Ela construiu uma carreira incrível por meio de um talento imenso, ao mesmo tempo em que enfrentou os lados mais sombrios de uma indústria muito exigente. Nada apagará os momentos que compartilhamos ou o lugar que ela ocupou em nossas vidas", disse.

O ex-boxeador também enviou condolências aos pais da atriz, aos amigos e aos fãs.

"Expresso minhas mais profundas condolências aos pais de Hayden, aos seus amigos e aos seus fãs, que também estão de luto hoje. Pessoas jovens e talentosas como Hayden não deveriam deixar este mundo tão cedo".





Pedido de privacidade

Klitschko pediu que os sentimentos e a privacidade da família fossem respeitados neste momento.

"Peço a todos que, por favor, respeitem os sentimentos e a privacidade de nossa família durante este momento extremamente difícil. Por enquanto, isso é tudo o que desejo dizer", escreveu.

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos. O pai da atriz, Skip Panettiere, confirmou a morte em um comunicado divulgado pela CBS News.

O que se sabe sobre a morte?

Conhecida por participar de produções como “Heroes” (2006–2010), “Nashville” (2012–2018), “Duelo de titãs” (2000), Hayden Panettiere foi encontrada morta no domingo, em uma residência na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

De acordo com site americano TMZ, um amigo da atriz estava no local e acionou o serviço de emergência às 13h51, relatando que havia uma “mulher inconsciente” e em “parada cardíaca”. As circunstâncias que levaram a artista a esse estado ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Policiais de Greenville e a equipe de emergência foram enviados ao endereço após o chamado. A imprensa americana informa que Brian Hickerson, com quem Hayden teve um relacionamento, teria sido a pessoa que fez o contato com o serviço de emergência. Mas ao chegarem no local, os paramédicos já encontraram a atriz sem ânimo e iniciaram os procedimentos.

Foram aplicadas compressões torácicas, uso de medicamentos, auxílio para a respiração e monitoramento do ritmo cardíaco. Apesar de todas as tentativas, Hayden não respondeu aos métodos.

A atriz foi declarada morta às 14h32, cerca de 40 minutos depois da ligação para o serviço de emergência. A causa da morte ainda não foi confirmada. O legista do condado de Greenville deve realizar uma autópsia ainda nesta segunda-feira (17), que será usada para esclarecer o que provocou a morte e estabelecer oficialmente sua natureza.

Neste momento, segundo o TMZ, a polícia afirma não ter identificado sinais de violência ou qualquer evidência inicial de que a morte tenha ocorrido em circunstâncias suspeitas.

“É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela. Pedimos privacidade enquanto nossa família tem tempo para processar esta perda inimaginável”, afirmou o pai da artista, Skip Panettiere, em um comunicado divulgado à imprensa.

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