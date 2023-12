Pai de Amy Winehouse processa amigas da filha em R$ 4,5 milhões

A- A+

Mitch Winehouse, pai da cantora que morreu em 2011, abriu um processo contra duas amigas de Amy. Ele pede 732 mil libras (cerca de R$ 4,5 milhões) e alega que elas lucraram com a venda de bens pessoais da artista em um leilão. As informações são do site britânico Daily Mail.

Atualmente, Mitch é o administrador do patrimônio da cantora. Ele alega que Naomi Parry e Catriona Gourlay enviaram “vários itens de propriedade pessoal de Amy” para dois leilões em 2021 e neste ano. O pai argumenta que, ao venderem os objetos, converteram a propriedade da cantora para o “uso próprio”.

Por isso, ele pede 534 mil libras (R$ 3,2 milhões) de Naomi e 198 mil libras (R$ 1,2 milhão) de Catriona, suposta amante de Amy.

Em novembro, um comunicado do Amy Winehouse Estate dizia que os itens de vida e carreira da cantora foram doados em 2021, com 30% dos lucros indo para a Amy Winehouse Foundation.

A nota informava:

“Dois indivíduos venderam vários itens naquele leilão e retiveram os lucros: os itens eram todos relacionados a Amy. Este ano, colocaram mais itens relacionados a Amy em leilão e juntos os dois leilões geraram somas de seis dígitos para cada um”

Segundo o comunicado, a organização questionou como os itens chegaram à posse desses indivíduos, hoje identificados como Naomi e Catriona, e “não obteve respostas satisfatórias". O espólio lançou, portanto, “um processo legal para esclarecer a situação”.

Amy Winehouse morreu em 2011, aos 27 anos, por intoxicação alcoólica.

40 anos de Amy Winehouse

Em setembro, a cantora britânica completaria 40 anos. Um levantamento inédito do Ecad apontou que a música “Rehab” é a mais tocada de Amy Winehouse no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, segundo um levantamento inédito do Ecad.

O ranking conta ainda com “You know I'm no good”, “Tears dry on their own” e “Love is a losing game”, nesta ordem. As faixas também foram as mais regravadas no período.

Os herdeiros de Amy têm direito a receber os rendimentos por suas canções tocadas no país por 70 anos após sua morte.

