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Big Brother Brasil Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique é internado em BH De acordo com a equipe da jornalista, o ex-político, de 96 anos, apresentou um quadro de desidratação nos últimos dias

Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, foi internado na última sexta-feira, 3, no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

O Estadão entrou em contato com a equipe da participante do BBB 26 e com o hospital e aguarda retorno.

De acordo com a equipe da jornalista, o ex-político, de 96 anos, apresentou um quadro de desidratação nos últimos dias. Informações publicadas pelo mesmo portal apontam ainda que a internação também está relacionada a uma infecção urinária, acompanhada de confusão mental, condição comum em idosos.

Esta é a segunda internação de Gerardo desde o início da participação da filha no reality. Em fevereiro, Ana Paula chegou a revelar dentro da casa que quase desistiu do programa por causa do estado de saúde do pai no fim de 2025.

Durante o confinamento, Ana Paula comentou que mantém uma relação próxima com o pai. Segundo a jornalista, foi ele quem a incentivou a aceitar o convite para retornar ao reality.

Trajetória política

Natural de Belo Horizonte, Gerardo Henrique Machado Renault nasceu em 1929 e construiu carreira na política. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Minas Gerais, teve atuação no movimento estudantil antes de ingressar na vida pública.

Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1966, período em que participou de comissões e representações internacionais. Em seguida, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre 1967 e 1979, quando participou da elaboração da Constituição estadual e de projetos de desenvolvimento.

Em 1979, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1983. Também assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura durante o governo de Francelino Pereira. Ao longo da carreira, integrou comissões ligadas à política rural e ao desenvolvimento agrícola

Após deixar os mandatos eletivos, seguiu atuando como advogado em Belo Horizonte e, em 1991, foi eleito presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, função que mantém até hoje.



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