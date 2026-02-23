A- A+

BBB 26 Pai de Ana Paula Renault aparece em vídeo após ser citado em discussão no BBB 26 Fala de Alberto Cowboy sobre Gerardo Renault despertou forte reação da sister

A equipe de Ana Paula Renault atualizou, nesta segunda-feira (23), o estado de saúde do pai da sister. Gerardo Renault voltou a ser notícia após ser citado por Alberto Cowboy durante uma discussão no BBB 26.

“Esse é um assunto delicado para a Ana, que sempre teve seu pai como um dos grandes amores da sua vida e quase não entrou no BBB 26 por conta do estado de saúde dele. Ele chegou a ser hospitalizado dias antes do confinamento. E, a pedido dele, ela resolveu participar do programa”, afirma a nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado, o mineiro de 96 anos está bem. Ele chegou a gravar um vídeo falando da participação da filha do reality. “Oi, filhinha. Tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito”, diz Gerardo.



Entenda a briga

A confusão entre Ana Paula e Cowboy ocorreu no domingo (24), após a formação do Paredão. “Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disse o empresário.

A fala do adversário despertou a ira da jornalista, que chegou a correr atrás dele, sendo contida pelos aliados. Em conversa com Juliano Floss, Ana Paula revelou que quase desistiu de entrar no BBB 26 por causa do pai

“Meu pai estava praticamente morto. Eu virei pra minha madrasta e falei: 'eu não vou mais'. E eu não tinha como entrar aqui. Meu pai estava praticamente morto”, disse. Segundo Ana Paula, foi o próprio Gerardo que a incentivou a não desistir do reality.

