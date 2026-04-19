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Morte

Pai de Ana Paula Renault morre a dois dias da final do BBB 26

Sister não será comunicada do falecimento do pai

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Gerardo Renault e Ana Paula RenaultGerardo Renault e Ana Paula Renault - Foto: Instagram/Reprodução

Morreu, aos 96 anos, Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante do Big Brother Brasil 26 Ana Paula Renault. O falecimento dele foi anunciado pela família neste domingo (19) nas redes sociais da sister. A morte de Gerardo acontece a dois dias da final do reality.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na postagem, a família informou que não pretender contar à participante, afirmando que vai seguir o desejo dele de que a filha chegue à final e vença o programa. 

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa", diz o texto.

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No vídeo, a família diz que Gerardo torcia por Ana Paula diariamente, mesmo no hospital, e que foi ele quem pediu que ela voltasse nesta edição do reality show.

“Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares”, concluiu. 

Ana Paula está no último paredão desta temporada, e disputa a vaga na final contra Milena e Leandro Boneco. Um deles sairá da casa na noite deste domingo.

 

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