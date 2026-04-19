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Morte Pai de Ana Paula Renault morre a dois dias da final do BBB 26 Sister não será comunicada do falecimento do pai

Morreu, aos 96 anos, Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante do Big Brother Brasil 26 Ana Paula Renault. O falecimento dele foi anunciado pela família neste domingo (19) nas redes sociais da sister. A morte de Gerardo acontece a dois dias da final do reality.

Na postagem, a família informou que não pretender contar à participante, afirmando que vai seguir o desejo dele de que a filha chegue à final e vença o programa.

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa", diz o texto.

No vídeo, a família diz que Gerardo torcia por Ana Paula diariamente, mesmo no hospital, e que foi ele quem pediu que ela voltasse nesta edição do reality show.

“Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares”, concluiu.

Ana Paula está no último paredão desta temporada, e disputa a vaga na final contra Milena e Leandro Boneco. Um deles sairá da casa na noite deste domingo.

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