VERDADE OU FAKE? Pai de Beyoncé diz que clipe no Rio foi barrado por traficantes e é desmentido por brasileiros Em 2010, a cantora gravou no Brasil, com Alicia Keys, cenas para o clipe da música "Put It in a Love Song", que nunca foi lançado

Mathew Knowles, pai de Beyoncé, revelou o motivo para o videoclipe de “Put It in a Love Song” nunca ter sido lançado. A cantora veio ao Brasil em 2010, com Alicia Keys, para gravar no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao apresentador Carlos King, publicada nesta terça-feira (7), o produtor afirmou que as cantoras precisaram fugir de uma comunidade carioca, após ameaças de bandidos locais. Na época, ele trabalhava como empresário da filha.

“Então, recebo um telefonema, elas estavam em um projeto em uma fazvela, no Rio, e a Sony não pagou os gângsters, e elas tiveram que ser tiradas de lá de helicóptero”, afirmou Mathew.

“Há muitas coisas que as pessoas não sabem”, acrescentou o empresário, após o apresentador demonstrar surpresa com a declaração. “Isso foi o que realmente aconteceu e, por isso, ninguém falou sobre o motivo”, esclareceu.

O que fez o clipe ser “engavetado” nunca foi anunciado oficialmente pelas cantoras ou pela Sony. No entanto, em 2016, Alicia Keys chegou a falar brevemente sobre o assunto, contando uma versão bem diferente da defendida por Knowles.

“Nos divertimos muito fazendo o clipe, foi uma loucura no Brasil [...] Mas o clipe simplesmente não capturou a energia que eu acho que realmente pretendíamos. Nós simplesmente sentimos que era melhor apenas segurar, então fizemos isso”, disse Alicia, em entrevista.

Nas redes sociais, internautas questionaram a veracidade das afirmações do pai de Beyoncé. Na época das filmagens, ela e Alicia gravaram cenas na comunidade Santa Marta e no Morro da Conceição, com acompanhamento de policiais e grande cobertura midiática, sem nenhum relato de problemas com traficantes.

“Eu e duas amigas fizemos figuração nesse clipe e isso nunca existiu [...]. O clipe nem foi gravado onde tinha tráfico, com escolta de polícia e de produtores nacionais”, afirmou um usuário do Instagram identificado como Netto Nunes, em um comentário.



Brasileiros foram até as redes sociais de Mathew Knowles para criticar sua fala. "Essa informação é falsa e irresponsável", apontou um. "Queria entender o que você ganha contado mentrira sobr eo Brasil", questionou outra.

