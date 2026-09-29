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Pai de Bruno Gagliasso morre aos 79 anos; ator presta homenagem nas redes sociais

"Você está em mim! Te amo, obrigado, pai", escreveu Bruno no Instagram

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Pai de Bruno Gagliasso morre aos 79 anos; ator presta homenagem nas redes sociaisPai de Bruno Gagliasso morre aos 79 anos; ator presta homenagem nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso, morreu na segunda-feira, 28, aos 79 anos. O ator publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais, acompanhada de fotos e um vídeo.

"Você está em mim! Te amo, obrigado, pai", escreveu Bruno no Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Paulo César estava internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro Durante a internação, ele teria sofrido um AVC e passado por duas cirurgias cardíacas. Ainda de acordo com a coluna, o pai do ator morreu no CTI da unidade.

O velório de Paulo César está previsto para esta terça-feira, 29, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Thiago Gagliasso

Thiago Gagliasso, irmão de Bruno por parte de mãe, também se manifestou sobre a morte de Paulo César. Filho de Fernando Ferreira, ele chamava o pai de Bruno de "tio".

"Que Deus conforte todos os parentes e amigos do grande tio Paulo César, botafoguense, boa gente, querido, um cara que sempre me tratou da melhor forma possível desde a infância, e deixará saudades. Um beijo no coração do meu irmão, que Deus esteja com ele nesse momento difícil", escreveu Thiago.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, o político relembrou a convivência com Paulo César durante a infância e afirmou que o considerava uma espécie de segundo pai.

"Muitas vezes foi um segundo pai para mim, principalmente na infância, que a gente conviveu bastante. Aprendi a gostar de cachorros por causa do tio Paulo e só guardo boas memórias por causa dele", afirmou.

Thiago também destacou a relação de Paulo César com Bruno e disse que o tio não se envolvia nas divergências entre os irmãos

"É um cara que era extremamente do bem, nunca se envolveu em nenhuma discussão entre mim e Bruno, política ou algo do tipo, sempre tratou meu filho de uma forma incrível", declarou.

Ao final do vídeo, Thiago enviou uma mensagem ao irmão e à família de Paulo César.

"Queria mandar um beijo também no meu irmão, do fundo do coração, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar um conforto aí para ele e para a família", disse

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