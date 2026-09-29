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Luto Pai de Bruno Gagliasso morre aos 79 anos; ator presta homenagem nas redes sociais "Você está em mim! Te amo, obrigado, pai", escreveu Bruno no Instagram

Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso, morreu na segunda-feira, 28, aos 79 anos. O ator publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais, acompanhada de fotos e um vídeo.

"Você está em mim! Te amo, obrigado, pai", escreveu Bruno no Instagram.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Paulo César estava internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro Durante a internação, ele teria sofrido um AVC e passado por duas cirurgias cardíacas. Ainda de acordo com a coluna, o pai do ator morreu no CTI da unidade.

O velório de Paulo César está previsto para esta terça-feira, 29, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Thiago Gagliasso

Thiago Gagliasso, irmão de Bruno por parte de mãe, também se manifestou sobre a morte de Paulo César. Filho de Fernando Ferreira, ele chamava o pai de Bruno de "tio".

"Que Deus conforte todos os parentes e amigos do grande tio Paulo César, botafoguense, boa gente, querido, um cara que sempre me tratou da melhor forma possível desde a infância, e deixará saudades. Um beijo no coração do meu irmão, que Deus esteja com ele nesse momento difícil", escreveu Thiago.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o político relembrou a convivência com Paulo César durante a infância e afirmou que o considerava uma espécie de segundo pai.

"Muitas vezes foi um segundo pai para mim, principalmente na infância, que a gente conviveu bastante. Aprendi a gostar de cachorros por causa do tio Paulo e só guardo boas memórias por causa dele", afirmou.

Thiago também destacou a relação de Paulo César com Bruno e disse que o tio não se envolvia nas divergências entre os irmãos

"É um cara que era extremamente do bem, nunca se envolveu em nenhuma discussão entre mim e Bruno, política ou algo do tipo, sempre tratou meu filho de uma forma incrível", declarou.

Ao final do vídeo, Thiago enviou uma mensagem ao irmão e à família de Paulo César.

"Queria mandar um beijo também no meu irmão, do fundo do coração, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar um conforto aí para ele e para a família", disse

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