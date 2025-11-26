A- A+

paternidade Pai de cinco filhos de quatro relacionamentos diferentes, Pedro Bial fala de paternidade 'Minha mais velha tem 38 anos, a mais nova vai fazer 6, tenho encrencas de todas as idades', brinca o jornalista, que afirma ainda: 'Homens aprenderam que podem afinar a casca, que a vulnerabilidade tem força tremenda e que não precisam cumprir certos pap

O amor da mulher, Maria Prata, e dos filhos. Essa é a receita que salva a cabeça de Pedro Bial, que cita a combinação como "o sentido da vida". Pai de cinco filhos de quatro relacionamentos diferentes, o jornalista, que está lançando o livro 'Isabel do vôlei da vida: a onda mais alta de Ipanema', refletiu sobre paternidade em entrevista à repórter Maria Fortuna. Durante sua participação no ' Conversa vai, conversa vem', videocast do GLOBO no ar no Youtube e no Spotify, ele também analisou os aprendizados do homem hétero nos últimos anos. Leia trecho:

O que te salva? Porque é muita informação, a cabeça pesa, a ansiedade bate...

O que me salva é o amor da minha mulher, meus filhos. Eles são, realmente, o sentido da vida. E tenho encrencas de todas as idades. Minha mais velha tem 38; a minha mais nova vai fazer 6.

Abdicou muito do tempo com seus filhos? Se arrepende?

Me arrepender, não. Estou vivendo isso, é uma questão presente. Eu, agora, só a essa altura do campeonato, estou me dando conta de problemas presentes... Não estou falando do passado... Com relação à prioridade máxima e absoluta que sempre foi o trabalho na minha vida... O trabalho me salva, me salvou. Mas, pela primeira vez, estou percebendo que é uma burrice só trabalhar. Mesmo porque, quando você não trabalha, está plantando as sementes, cultivando a terra para que seu trabalho floresça bem. Se não trabalhar, o trabalho não vai ficar bom. Se você só trabalhar, vai acabar fazendo taxidermia.

O que o homem hétero aprendeu nos últimos anos?

Resisto a dividir os homens, seres humanos, nessas categorias. A ascensão e emancipação feminina fez muito bem aos homens. Aprenderam que podem afinar a casca, que a vulnerabilidade tem uma força tremenda, que não precisam cumprir com certos papéis sociais e culturais que massacraram gerações. Fico vendo a geração do meu pai e outras gerações...

Aprisionados no machismo...

Uma vida de merda, mantendo uma pose, tudo hipócrita, falso. A gente está com a possibilidade de se libertar de certos papéis. Mas... como digo isso sem ser ofensivo? Homem tem que aprender a ser homem. Quando fica num discurso muito feminista, não cabe. Tem que reconhecer a potência da mulher, tirar o chapéu, entender que é o momento de ela tomar a frente. Mas aprender que existem virtudes masculinas. É preciso ter firmeza, saber cuidar, proteger. Que não precisa ficar restrito à caricatura de sempre, mas é importante aprender o que quer dizer isso e não ficar fazendo média com o feminismo. Não! Seja homem. É caricato dizer as qualidades femininas e qualidades masculinas, mas há diferença grande. Tenho dois filhos homens que cresceram com ascensão da mulher. Mas digo: "Vejam o que podem dar que só vocês podem. Não tentem não ser homens para aliviar, não sejam homens de quatro patas. Sejam homens direitos, decentes, dignos". Um homem assim percebe a grandeza da mulher e propicia que isso seja manifestado.

Você teve cinco filhos de quatro relações diferentes. Do alto de sua vasta experiência com as mulheres, o que aprendeu sobre elas?

Invejo e admiro a versatilidade. É uma característica, digamos, feminina, que eu tenho. Fui versátil através da minha carreira. E continuo.

Mas e sobre o amor?

Fico me sentindo quase falso falando isso. Porque é um ideal meu, não me orgulho da minha prática, mas estou mudando. É a seguinte: o amor é atenção. Já ouviu o disco, da Rosália? Tem uma faixa com a Carminho que fala isso: é alguém falando para outro alguém: "Você lembra de mim? Não está esquecido de mim". É essa história de prestar atenção no outro. Atenção é uma forma extraordinária de amor, uma forma de amar que não se resume a uma relação conjugal, mas em relação ao outro, ao mundo. Quer dizer, quando alguém sente que tem alguém prestando atenção em si, se sente muito amado. É muito raro.

Veja também